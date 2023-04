IKONISK ROLLE: Michael K. Williams som Omar Little i «The Wire».

Erklærte seg skyldig etter skuespillers overdosedødsfall

Michael K. Williams døde av en overdose i september 2021. Nå har en mann innrømmet å ha solgt livsfarlig heroin.

En mann nyhetsbyrået AP omtaler som en 39 år gammel narkodealer fra Brooklyn har erklært seg skyldig etter at skuespiller Michael K. Williams døde av en overdose.

39-åringen har erkjent at han ga «The Wire»-stjernen heroin som inneholdt fentanyl, som førte til at skuespilleren døde.

Mannen vil få dommen 18. august, da kan han vente seg minst fem år bak lås og slå, med en strafferamme på 40 år.

Williams, som bare ble 54 år gammel, ble funnet død av en overdose i september 2021.

Politimyndighetene mener han døde få timer etter å ha kjøpt heroin av mannen som nå kan vente seg straff på et fortau i Brooklyn. Dopdealen mellom de to ble fanget opp av overvåkingskameraer.

BLE BARE 54 ÅR: Michael K. Williams under moteuken i New York.

Statsadvokat Damian Williams sier dopsalget skjedde på lyse dagen på åpen gate og førte til tragedie.

Påtalemyndighetene mener 39-åringen, og hans medsammensvorne, fortsatte å omsette fentanyl-infisert heroin selv etter at de ble klar over at Williams hadde dødd.

Politiet infiltrerte narkodealerne med en informant, og dagen etter Williams dødsfall ble det gjort et opptak av en samtale hvor de snakker om skuespillerens overdose. En av dem nektet da for å ha solgt fentanyl-infisert heroin.

Williams vil bli husket for sin ikoniske rolle i kultserien «The Wire». Williams portretterte Omar Little, en homofil gangster som hadde som hovedgeskjeft å rane narkodealere i Baltimore.