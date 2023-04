KOMMER TILBAKE: Daisy Ridley er hentet inn til en ny film i Star Wars-universet i samme rolle som før.

Daisy Ridley spiller i ny «Star Wars»-film

Rollefiguren «Rey» gjør comeback i en ny «Star Wars»-film som skal handle om gjenoppbyggingen av Jedi-ordenen.

Det fortalte sjefen i Lucasfilm, Kathleen Kennedy, på arrangementet «Star Wars Celebration» i London fredag. Det skriver Variety.

Ifølge henne vil rollefiguren Rey ha en av hovedrollene i den første «Star Wars»-filmen siden 2019.

Filmen er satt til tiden etter «Rise of Skywalker»-trilogien. Den vil handle om Rey mens hun bygger opp igjen Jedi-ordenen.

– Det er fremdeles veldig tidlig, advarte Kennedy et ivrig publikum ifølge USA Today.

ACTION: Daisy Ridley og John Boyega fra The Force Awakens.

Tre nye filmer

Ifølge Kennedy er filmen med Daisy Ridley bare en av tre nye «Star Wars»-filmer.

James Manigold vil regissere filmen «Dawn of the Jedi». Den skal handle om den tidligste tiden i «Star Wars»-universet og er satt tusener av år før de kjente «Star Wars»-filmene som så langt er laget.

– Hvor kommer kraften fra, spør Mangold.

Den tredje filmen vil bli regissert av Dave Filoni og er satt til tiden etter New Republic. Den har blant annet et enormt slag og vil være tett knyttet til handlingen i flere TV-serier i Disney +, som «The Mandalorian, «The Book of Boba Fett» og «Ahsoka».

Byttet nøkkelpersoner

Sharmeen Obaid-Chinoy er regissør for filmen hvor Daisy Ridley er hovedkarakter. Hun har tidligere stått bak filmer som «Ms. Marvel». Manuset er skrevet Steven Knight, som blant annet er kjent for arbeidet sitt på TV-serien «Peaky Blinders».

Ridley sa på arrangementet at hun var svært glad for å komme tilbake som «Rey».

Variety skriver at Knight ble koblet på prosjektet etter Damon Lindelof og Justin Britt-Gibson forlot prosjektet i februar.

En av «Star Wars»-filmene er knyttet til handlingen i «The Mandalorian».

Flere prosjekter skrotet

Kennedy har tidligere offentliggjort nye «Star Wars»-prosjekter som foreløpig ikke har blitt noe av.

Hun sa i desember 2020 at «Star Wars: Rogue Squadron» skulle på kinolerettet i desember 2023, men Disney har trukket filmen fra sitt program. Variety skrev i mars at filmen ikke lenger er i aktiv utvikling hos Lucasfilm.

Den samme skjebnen rammet en «Star Wars»-film uten offentlig arbeidstittel som skulle utvikles av Kevin Feige, ifølge Variety.