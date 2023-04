HOLDET SEG FAST: – Jeg hadde det ikke så veldig bra og ble preget. Jeg holdt meg fast, fortalte NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen om da hun stilte på NRKs «Debatten» for å snakke om samarbeidet med Sophie Elise, skriver Medier24.

NRK-sjefen om Sophie Elise-saken: − Fikk hatmeldinger

NRK-sjefen fikk hatmeldinger som om blant annet utseende og intellektuell kapasitet i mediestormen om podkastsamarbeidet med Sophie Elise.

– Du verden så vondt det gjør, sa Vibeke Fürst haugen åpenhjertig fra scenen på et møte torsdag kveld.

NRK-samarbeidet med Sophie Elise tok slutt i mars. Da opplevde også NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen å stå midt i mediestormen.

– Jeg har stort sett jobbet i bakgrunnen. Men her var det en situasjon som var uoversiktlig, og jeg måtte på banen, sa NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen fra scenen på under seanse på hos Medienettverkets årsmøte torsdag, skriver Medier24.

Fürst Hagen fikk tilsendt hatmeldinger, fortalte hun.

VERKTØY: Vibeke Fürst Haugen sa at hennes verktøy for å håndtere presset, var ekstratimer hos sin faste coach.

– Fniste ikke lenger

– Da jeg fikk den første hatmeldingen på Messenger, så ble jeg nesten litt fnisete. Jeg tenkte hva i alle dager, hvem er det som kaller meg en satanist?, sa hun fra scenen.

Etter hvert så ble det så mye, at hun ikke fniste like mye lenger.

– Å stå i det og på jevnlig basis være mottager av slike ting, gikk veldig innpå meg. Det gjør ordentlig vondt. Men jeg tenkte at dette er fint at jeg får opplevd, for du verden så vondt det gjør, sa hun.

Kringkastingssjefen opplevde å bli kalt idiot og det ble stilt spørsmål om hennes intellektuelle kapasitet.

– Det gikk også på utseende. Det var ikke slik at jeg tok hver og en på alvor, men det massive trøkket var så voldsomt, sa Fürst Haugen.