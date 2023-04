BRILLER FRA BROOKLYN: To brødre som er brødre, to brødre som er tvillingbrødre og en Frankenstein-frontfigur med briller.

Albumanmeldelse The National – «First Two Pages of Frankenstein»: Monster med briller

Alle som elsker Taylor Swift bør elske dette The National-karrierehøydepunktet. Ikke minst fordi Taylor Swift er med.

Brooklynkvintetten The National bærer kjedelig som et hedersmerke. Og bare for å presisere: Kjedelig betyr i dette tilfellet stabil.

Både som i det motsatte av stagnert. Til dels også som i pretensiøs.

Tekstforfatter og vokalist Matt Berninger har nok en gang vært plaget av tunge tanker og skrivesperre. Den forløsende kraften dukket opp ved å bla gjennom de første sidene i Mary Shelleys «Frankenstein». Derav tittelen.

Tragikomisk, ja visst. Utrolig nok er det i denne greit gravalvorlige omfavnelsen av iskald tungsomhet at The National finner igjen seg selv på sitt niende album.

Det knirkefrie niendealbumet kan som kjent manifestere seg som «The White Album» (Beatles), «Glory» (Britney Spears) eller «Yeah» (Def Leppard).

The National ser bakover, mot den subtile skjønnheten i «High Violet», filtrert gjennom den oppsøkende desperasjonen i «Trouble Will Find Me» og den indre roen i «Fake Empire».

Aaron Dessner trer derimot inn i The Nationals niende fra tindene av populærmusikkbransjen. Gitaristen og låtskriveren spiller i band med Phoebe Bridgers, var produsent for Taylor Swifts to covid-utgivelser og, så langt, én låt av Girl in Red.

Neste fredag styrer han Ed Sheerans kommende femtealbum, der resultatet vil avsløre hvem som er den sterkeste. Basert på singlene ser det dårlig ut for Dessner.

Like fullt har han blitt enda bedre til å forene de små og iørefallende popgrepene med bandets molefonkne melankoli. Denne altoppslukende evnen som bare newyorkerne har til å bygge låter som virker tilforlatelige og nesten unnselige, men som vokser til varme og omfavnende verk.

Det vil si de. Og Taylor Swift.

Både Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers og nevnte Swift bidrar med vokal perfeksjon. De førstnevnte virker å være hentet inn som koristenes svar på unødvendig luksus. Stevens kan knapt enses i «Once Upon a Poolside». Bridgers trer først fram fra bakgrunnen på «Your Mind Is Not Your Friend».

Taylor Swift klarer derimot å vri «The Alcott» (som høres ut som en Swift-låttittel) til den fullendte blanding av Brooklynsk tristesse og praktisk listepop-eleganse, og gjør «First Two Pages of Frankenstein» til et nesten prikkfritt karrierehøydepunkt.

Nesten, fordi avsluttende «Send for Me» er noe av det mest sutrete Matt Berninger har rotet sammen noensinne. Klynkende metafilosofisk ungdomsskoleeksistensialisme forkledd som bittersøt melankoli.

Akkurat her er det åpenbart at Aaron Dessner har vært for mye sammen med Ed Sheeran. Det må det være lov å kalle litt kjedelig.

Men bare litt.