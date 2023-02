RAPPER: Nipsey Hussle under en NBA-basketballkamp 29. mars 2018.

Nipsey Hussles drapsmann dømt til minst 60 års fengsel

Drapet på den Grammy-nominerte rapperen rystet musikkbransjen i USA i 2019. Nå er drapsmannen – Hussles barndomsvenn – dømt.

31. mars 2019 ble den grammy-nominerte rapperen Nipsey Hussle skutt og drept i Los Angeles.

Onsdag ble drapsmannen Eric Holder (31) dømt til 6o år til livstid av domstolen i Los Angeles, ifølge nyhetsbyrået Ap.

“Til livstid” betyr at man kan sone resten av livet, om man ikke slippes før på prøvetid.

DØMT: Eric Holder i rettssalen i Los Angeles 15. september 2022.

Holder ble også dømt for å ha skutt og skadet to andre personer under angrepet.

Holder og Hussle kjente hverandre fra oppveksten, begge som medlemmer av gjengen Rollin 60, også kjent som Crips.