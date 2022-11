Radio-profil Even Rognlien var ansatt i P4 i en årrekke.

P4-profil Even Rognlien er død

P4s musikksjef ble 49 år gammel.

Det bekrefter radiokanalen i en melding under tittelen «En radiostjerne har sluknet».

– Even Rognlien har forlatt oss. Even døde etter kort tids sykeleie på Akershus Universitetssykehus 31. oktober, 49 år gammel, skriver P4-sjef Kenneth Andresen i et minneord.

Even Rognlien var en av de aller første som ble ansatt i det som etter hvert skulle bli P4. Han ble ansatt som musikkassistent i 1993, mens P4 bare var et prosjekt under oppbygging.

– Til tross for ung alder kom han til den nye riksradioen med mange års erfaring fra lokalradio.

Rognlien jobbet først som programleder og senere som sjef. I 2020 blant han annet kåret til årets programleder i sjangeren musikkdrevet radio. Han har vært programleder for flere av de mest kjente programmene i P4.

– En kjent og kjær stemme for radiolyttere gjennom snart 30 år har stilnet. Even var en radiomann til fingerspissene. Han kunne holde de lengste og mest engasjerte innleggene om overganger og om det å få det til «å sitte tett». Han var en perfeksjonist, og ingen var større kritiker til Even enn Even selv. Det å se ham briljere ved miksebordet var som å se en konsertpianist gyve løs på Rakhmaninovs tredje. Det var virtuositet, skriver Andresen videre.

I 2004 ble han kåret til årets programleder for – P4 – programmet «Hit40». Juryen mente blant annet dette om Rognlien:

«Profesjonell til fingerspissene.....holder sendingen sammen i et høyt tempo ...»

De siste årene var Rognlien musikksjef i P4.