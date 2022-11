HAR GIFTET SEG: Fabiola Valentin (t.v) og Mariana Varela.

Misser overrasket med giftermål

Miss Argentina og Miss Puerto Rico fra 2020 har funnet tonen og gitt hverandre sine ja.

De to tidligere missene Fabiola Valentin (22, Puerto Rico) og Mariana Varela (26, Argentina) deltok begge under kåringen Miss Grand International i Thailand i 2020 for hvert sitt land.

Begge nådde også topp 10, skriver CNN, og siden det første møtet har de holdt kontakten og blitt gode venner.

Ikke mange har visst at de to også har datet, og nå har begge to publisert instagram reels av romantiske møter de to i mellom.

Ifølge den argentinske avisen Clarín har de datet i hemmelighet helt siden de møttes første gang.

Et bilde viser de to turtelduene utenfor rettsbygningen i San Juan i Puerto Rico hvor de altså giftet seg 28.oktober.

– Etter å ha holdt forholdet privat, så åpnet vi dørene på denne spesielle dagen, står det som følge til bildet.

Deres følgere får også se bilder av ringene på etter at begge har sagt ja.

Gratulasjonene har strømmet på etter gladnyheten, også fra ;oss Ghana, Abena Akuaba, som vant konkurransen de to deltok i i 2020.