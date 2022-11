Jakob Oftebro: − Ikke noe glad i å være borte fra henne

Han var aldri i tvil om at skuespilleryrket lot seg kombinere med å være pappa. Men da Jakob Oftebro (36) for første gang hadde datteren med seg på jobb alene, ble den en strabasiøs ferd over svenskegrensen.

I en hotellseng i Göteborg ligger en utslitt Jakob Oftebro i stjerneformasjon. På brystet har Oftebro sin ett år gamle datter. Klokken er 23 om kvelden. Han føler det som om han har flyktet fra krigen.