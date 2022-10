Nysingle Kristin Gjelsvik: − Jeg har lastet ned Tinder

Den profilerte bloggeren Kristin Gjelsvik sier datingappen Tinder er så gøy at hun ikke sov på en uke etter hun hadde lastet den ned.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Torsdag kveld var det premiere på Ylvisbrødrenes nye serie «Ylvis i Sogn», og utestedet Brød og Sirkus i Oslo sentrum var fullt av festglade inviterte komikere og andre kjendiser.

Blant gjestene var blogger og influencer Kristin Gjelsvik (36), som i sommer delte med følgerne sine at hun etter 10 års samliv nå er singel.

Til VG røper Gjelsvik at hun har kastet seg ut i dating med hodet først.

– Jeg har lastet ned Tinder. Nå har jeg vært tilskuer til vennene mine som har vært single og sveipet til høyre og venstre, så da var jeg jo helt nødt til å laste ned Tinder for å teste det selv, smiler hun.

Det har vært gøy, forteller bloggeren entusiastisk:

– Jeg sov ikke på en uke fordi jeg drev og sveipet til høyre og venstre!

Den profilerte bergenseren sier hun får se hvor lenge hun blir værende på Tinder, for «det er litt hektisk»

– Veldig mange tror det er falsk profil, så jeg har gått «all in» og verifisert hele profilen, og ingen må kicke meg ut av dette fordi nå har jeg det så gøy her inne!, flirer Gjeldsvik til VG.

Flere kjente fjes dukket opp på rød løper i kveld:

– Koser meg

Med barnefri uke var blogger Gjelsvik glad for å nyte en kveld med gode venner og bekjente på seriepremiere. Etter bruddet og det hun betegner som «et tøft år» har hun nå begynt å falle til ro med den nye tilværelsen, sier hun.

– Jeg har funnet tilbake til den jeg selv ønsker å være. Så jeg er veldig klar for alt som kommer min vei. Jeg koser meg. Jeg er åpen for alt, jeg!, smiler hun.

NY TID: Emilie Nereng fokuserer på jobb og venner, men tok seg tid til premierefest.

Emilie Nereng: – Omveltning i livet

Influencer og kokebokforfatter Emilie Nereng var glad for å være blant de inviterte til seriepremieren, fordi hun har vært fan av Ylvisbrødene så lenge hun kan huske, forteller hun.

Også Nereng delte på tampen av sommeren med sine følgere at hun og kjæresten gjennom seks år nå har gått hver til sitt.

– Det har vært en omveltning i livet å flytte for meg selv. Det første jeg gjorde var bare å male alt rosa. Litt midtlivskrise kanskje, men jeg koser meg veldig der og har masse tid til å være med venner og fokusere på jobb. Det trives jeg veldig godt med.

Også Nereng røper at hun har erfaring med Tinder.

– Jeg lastet det ned og så slettet jeg appen nå nylig igjen. Det er for mye styr for meg ... jeg orker ikke prate med så mange. Jeg har nok av annet som skjer i livet så ... ikke akkurat nå, sier hun.

Den populære matinfluenseren avkrefter at hun har truffet noen gjennom Tinder, men sier prosentandelen mannlige følgere av instagramkontoen hennes, derimot, har skutt i været de siste par månedene.

– Da når jeg ut til et nytt publikum med det glade ernæringsbudskap, ler hun.

Det er ikke fritt for at en del forsveksler bildedelingstjenesten med en datingplattform, sier hun.

– Det gjør jo veldig mange. Men jeg koser meg med å sjekke innboksen, jeg gjør det. Men ikke noe sånt stort ennå, sier Nereng til VG.

Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.