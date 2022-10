INFLUENCER: Dixie D’Amelio på MusiCares Person of the Year-gallaen i Las Vegas i april.

TikTok-stjernen Dixie D'Amelio snakker om alvorlig PMS: − Aldri vært så langt nede

Dixie D’Amelio (21) forklarer hvorfor hun plutselig tok pause fra sosiale medier.

Den amerikanske influenceren og realitykjendisen har over 57 millioner følgere på TikTok og over 24 millioner på Instagram. Hun poster hyppig, og dermed blir det lagt merke til når hun plutselig logger av i to uker.

Det skjedde nylig.

21-åringen har nå forklart i en livesending på TikTok at hun koblet ut sosiale medier fordi hun ikke følte seg i form, men at hun ikke skjønte hvorfor. Når hun nå er tilbake, er det med ny innsikt.

Daily Mail viser frem klipp fra sendingen, der Dixie opplyser at hun har fått diagnosen PMDD, som står for premenstruell dysforisk forstyrrelse.

Info Premenstruelt syndrom (PMS): Premenstruelt syndrom (PMS) PMS er plager som kan komme én til to uker før menstruasjonen. Plagene avtar så snart menstruasjonen begynner og går over i løpet av blødningsperioden.

Rundt fem til ti prosent av alle menstruerende kvinner er så plaget at de får store problemer i blant annet kjæresteforhold, familieliv og på jobben. Det blir derfor kalt alvorlig PMS, på engelsk heter det Premenstrual dysphoric disorder (PMDD).

Kvinner i 30-40-årene er mest plaget.

Vanligste psykiske symptomer: irritabilitet, humørsvingninger, nedsatt stemningsleie, angst, spenninger, aggressivitet, gråtetokter, konsentrasjonsproblemer, rastløshet, søvnproblemer og følelse av å miste kontrollen.

Kroppslig symptomer: ømme bryster, følelse av at kroppen eser ut, vektøkning og hevelse i føttene, hodepine, økt bukomfang, magesmerter, hudforandringer (akne), økt matlyst og tap av energi. Kilde: Helsebiblioteket, NIH og Mette Haase Moen, professor emerita ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU og gynekolog. Vis mer

Mens PMS står for premenstruelt syndrom, og kjennetegnes ved fysiske, psykiske og atferdsmessige symptomer som ømme bryster, oppblåsthet, hevelse i føttene, hodepine, humørsvingninger, irritasjon, spenninger eller angst, er PMDD ifølge Norsk Helseinformatikk en alvorlig og mer sjelden form for PMS.

VG har tidligere omtalt diagnosen, som rammer rundt fem til ti prosent av alle menstruerende kvinner.

– Kom til et visst punkt

– Det påvirker veldig humøret, oppførselen og andre aspekter ved livet, sier Dixie til følgerne.

– Men jeg innså ikke hvor mye dette påvirker meg før jeg kom til et visst punkt i forrige uke, legger hun til og forklarer at både personligheten og holdningen hennes, samt forholdet til andre mennesker, lider under diagnosen.

Dixie forteller at det hun beskriver, deriblant angst, vil komme tydelig frem i de kommende episodene av realityserien «The D'Amelio Show», der hun figurerer med blant andre lillesøsteren Charlie D’Amelio (18) – også hun stor kjendis i sosiale medier.

– Jeg har aldri vært så langt nede. Og det føltes veldig alarmerende ikke å vite hva som var i veien med meg. Jeg følte at jeg ikke hadde kontroll over hverken kropp eller tanker.

SØSTRE: Dixie og Charli D'Amelio på Disney Upfront 2022 i New York i mai.

Dixie forklarer hvor forvirrende det var for henne å gå fra å føle seg helt fin den ene dagen til å bli så nedstemt den neste at hun nesten ikke ønsker å leve

– Det er som om noen skrur av og på en bryter.

Influenceren betror at diagnosen har plaget henne to uker hver eneste måned siden hun fikk mensen første gang.

– Det har vært veldig frustrerende, og jeg har slitt med dette hver måned i syv år, sier hun.

21-åringen sier hun føler seg bedre når hun nå har fått en diagnose.

Hun er klar over at hun vil oppleve de samme plagene «neste måned og måneden etter det igjen», men hun forteller at hun er i en prosess der hun lærer mer om hvordan hun skal takle alle de negative følelsene som oppstår.

Dixie legger til at hun savner med informasjon om diagnosen på nettet.

