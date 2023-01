VÅPENSAMLING: Sakkyndig vinte Øivind Strand plasserer våpnene på bordet. Våpnene ble funnet på adressen til Valen i februar 2020.

Viser frem Kristian Valens våpen i retten

OSLO TINGRETT (VG) Onsdag skal et sakkyndig vitne demonstrere for retten hvordan våpnene som ble funnet på adressen til Valen ikke var plombert riktig i henhold til regelverket.

11 skytevåpnene er onsdag morgen plassert på et trebord midt i sal 127 i Oslo tingrett.

– En sakkyndig vinte skal demonstrere våpnene og vise retten hvordan de fungere og hvorfor de ikke er gjort varig ubrukbare, sier aktor Andreas Meeg-Bentzen til VG.

I 2020 fant politiet 11 skytevåpen på Valens adresse som ikke var plombert riktig i henhold til regelverket. Totalt krever politiet inndragelse av over 50 våpen, ifølge tiltalen.

Valen er tiltalt for grov overtredelse av våpenloven, ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse.

Valen nekter straffskyld, og uttalte i sin forklaring mandag at våpnene har vært plombert av enten politiet selv – eller velrenommerte våpenforhandlere.

På bildet er det blant annet avbildet en Heckler & Koch G3 automatgevær og en Halvautomatisk gevær fabrikat Colt modell AR-15 A2.

I retten har Valen fortalt at hans fascinasjon for våpen, og spesielt krigsvåpen, startet tidlig.

Siden har han opparbeidet seg en omfattende samling som politiet nå altså har beslaglagt.

Info Dette er Valen tiltalt for Torsdag 20. februar 2022 fant politiet over ti skytevåpen hjemme hos Valen. Våpnene var ikke registrert som deaktivert i nasjonalt våpenregister og ikke deaktivert i henhold til regelverket. Valens forsvarer har uttalt at disse våpnene ble plombert av velrenommerte selgere og delvis politiet selv – og at Valen dermed ikke kan klandres for dette.

I boligen hans fant de to batonger som fremsto som voldsprodukter. De fant også en skuddsikker vest merket med «POLITI» og riksvåpenet – som er i strid med våpenloven.

Tiltalen mot Valen omfatter også narkotikaovertredelse, etter at politiet gjorde et beslag av over 800 tabletter som skal ha inneholdt narkotiske virkestoff. Valen har tidligere uttalt at dette er medisin han har fått fra lege, og at han har dokumentasjon på dette.

I tiltalen fremkommer det også at politiet krever inndragelse av en rekke våpen og henviser til straffelovens paragraf 70 om at det er «nærliggende fare for at den vil bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling» Vis mer

Mandag ble det vist en rekke videoer av sketsjer og musikkvideoer som Valen har laget. Der var det en betydelig andel rekvisitter og våpen.

– Valen har siden 2007 hatt et fokus på bruk av rekvisitter og våpen i sin virksomhet. De er til stede i sketsjer, på sceneshow, og i TV-serier. Valen har etter det ble medieoppmerksomhet i 2007, etter han avfyrte et skudd i leiligheten sin, vært sarkastisk på egne vegne, og fokusert på «våpen-Valen» som karakter, sa forsvarer Heiberg i retten.

TILTALT: Kristian Valen møter denne uken i Oslo tingrett, tiltalt for grov våpenovertredelse.

På skjermene i sal 127 i Oslo tingrett ble blant annet en sketsj Valen laget i forbindelse med prisutdelingen Gullfisken på TV 2. Valen sier TV 2 foreslo å lage en sketsj der han tok et oppgjør med medias bilde av «Våpen-Valen».

Påtalemyndigheten sier de ser alvorlig på alle saker som omhandler våpen.

– Valen sier dette er filmrekvisitter?

– Det gjør det ikke mer lovlig, sa aktor Meeg-Bentzen mandag.

Grunnvilkår for at politiet ønsker å inndra flere av våpnene er at de mener det foreligger en nærliggende fare for for at det skal bli begått en straffbar handling.

Mandag spurte forsvarer Heiberg Valen om hva han tenkte om dette.

– Hvis jeg får snakke fra «levra» med dialekt er det «hål i håve». Virker som nok et punkt politiet vil ha med for å fortsette trakassering for å rett å slett misbruke makten sin. Det er sånn jeg føler det, sa Valen.