TV-KJENDIS: Kelly Osbourne, her på en premiere i Hollywood for et par år siden.

Høygravid Kelly Osbourne har svangerskapsdiabetes

Kelly Osbourne (37) merket på kroppen at noe ikke var som det skulle.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da hun kom i tredje trimester, altså forbi sjette måned i svangerskapet, begynte Osbourne å bekymre seg.

I tillegg til de plagene som man kan vente seg ved en graviditet, ble Kelly plutselig veldig utmattet, anklene hovnet opp, og hun gikk brått veldig opp i vekt.

I et intervju med People forteller 37-åringen at hun ba legen om å ta en skikkelig sjekk.

– Først av alt vil jeg si at svangerskapsdiabetes ikke er din feil, sier Kelly – som med sine erfaringer ønsker å rette fokus mot USAs National No Sugar Day 3. oktober.

– Først trodde jeg at dette skyldtes noe jeg hadde gjort. Siden jeg ikke fikk det før i tredje trimester, tenkte jeg at jeg hadde gjort noe feil, sier TV-profilen, influenceren, forfatteren og artisten.

Under svangerskapet produserer og skiller morkaken ut flere hormoner. Enkelte av disse påvirker cellene hos den gravide slik at følsomheten for insulin blir redusert

Ifølge Helsebiblioteket.no er årsaken til at noen utvikler svangerskapsdiabetes, kompleks.

Svangerskapsdiabetes oppstår dersom kroppen ikke klarer å øke produksjonen av insulin nok til å beholde normale blodsukkerverdier.

Den enkle forklaringen er at under svangerskapet er behovet for insulin høyere enn normalt. Dersom kroppen ikke klarer å produsere tilstrekkelig nok insulin, kan blodsukkerverdien bli for høy og føre til komplikasjoner hos mor og barn.

Stort sukkerbehov

Kelly forteller at hun gjennom hele svangerskapet fikk et unormalt stort behov for sukker, og at dette var noe hun aldri hadde opplevd før

Hun måtte legge om kostholdet og kutte sukker, ikke minst måtte hun styre unna sukkerdrikker og juice, som hun hadde vært veldig avhengig av.

– Jeg skal ikke lyve, det ble et sjokk for kroppen. Jeg hadde litt hodepine i starten, men nå er jeg totalforandret og har mye mer energi, forklarer 37-åringen.

Barnefaren er Kellys kjæreste, Slipknot-rocker Sid Wilson (45).

Kelly skrev på Instagram i februar at de to hadde vært venner i 23 år før de ble et par:

Osbourne sier for øvrig i det nye bladintervjuet at hun vil at andre gravide og nybakte mødre skal vise forståelse og omsorg overfor seg selv dersom de får samme diagnose som henne.

Ifølge Helsebiblioteket.no viser studier at svangerskapsdiabetes oppstår hos mellom 3 og 5 av 100 gravide.

TV-KLARE: Kelly Osbourne er med når foreldrene, Ozzy og Sharon Osbourne, snart drar i gang ny serie.

Nylig ble det kjent at Osbourne-familien gjør comeback med reality-TV, 17 år etter at de satte punktum for «The Osbournes» på MTV.

Denne gangen er det BBC som står for produksjonen, og serien får navnet «Home To Roost». Både Kelly og broren Jack Osbourne (36) stiller opp.

Ozzy Osbourne (73) og Sharon Osbourne (69) har nemlig bestemt seg for å flytte tilbake til hjemlandet etter over 20 år i Los Angeles.