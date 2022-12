DONERTE PENGER: Kate Winslet donerte penger til en familie som fikk en skyhøy strømregning. Her i London i desember 2022.

Kate Winslet dekket regning på 200.000 kroner for familie: − Kunne ikke la det skje

Skuespiller Kate Winslet (47) «ble knust» da hun hørte om kvinnen som fikk en strømregning på 17.000 pund.

– Dette er fryktelig, fryktelig galt, sa Winslet til BBC, ifølge Sky News.

Titanic-stjernen sa at hun følte at hun måtte gjøre noe da hun hørte om kvinnen Carolynne Hunter som fikk en skyhøy strømregning.

Årsaken er det medisinske utstyret som datteren hennes trenger for sine kroniske pusteproblemer grunnet cerebral parese.

Moren og datteren bor i Skottland. Da Hunter fikk strømregningen på 17.000 pund, tilsvarende 200.000 kroner, opprettet hun en pengeinnsamling på GoFundMe.com, som tilsvarer Spleis.no. Spleisen hadde mål på 240.000 kroner.

Bare dager inn i kampanjen kom det inn en donasjon på 200.000 kroner, signert «Kate Winslet og familien». Det har blitt bekreftet at donasjonen kommer fra Winslet, ifølge Sky News.

Winslet følte, ifølge Sky News, at hun måtte gjøre noe da hun hørte at Hunter enten «måtte sette barnet i et omsorgshjem fordi hun ikke hadde råd til strømregningen» og at «det ødela henne».

– Jeg tenkte: «På hvilken planet kan noen la dette skje?», sa hun til BBC, ifølge Sky News.

– Det er bare så galt i mine øyne at denne damen lider og som mor blir tvunget til å ta en så hjerteskjærende beslutning fordi hun ikke kunne betale regningene, sa Winslet.

– Jeg kunne ikke la det skje.

Moren fortalte til BBC tidlig i november hvordan hun reagerte på donasjonen:

– Da jeg hørte om pengene, måtte jeg gråte. Jeg spør meg selv fortsatt om dette er ekte, sier moren.

Hunter fortalte også at Winslet hadde tatt direkte kontakt med dem for å ønske dem alt godt.