Pernilla Wahlgren, her fotografert tidligere i høst i forbindelse med en ny sesong av «Wahlgrens verden».

Pernilla Wahlgren: − Jeg sa ja!

I fjor vår avslørte Pernilla Wahlgren at hun hadde fått seg kjæreste. Nå deler hun enda en gladnyhet.

På bildet som den svenske popstjernen og realitykjendisen har lagt ut på Instagram, har både hun og Christian Bauer på seg hver sin ring.

«Jeg sa JA!», skriver Pernilla Wahlgren i innlegget som hun har delt med sine 762.000 følgere ved midnatt onsdag.

Har flyttet sammen

Det var i slutten av mai i fjor at Wahlgren bekreftet at hun hadde funnet kjærligheten, og at den utvalgte var Bauer.

«Man kan finne kjærligheten, selv om det føles som om man aldri vil åpne hjertet sitt igjen», skrev hun i et Instagram-innlegg den gang.

For henne tok dette mange år, forklarte hun videre.

«Men mitt hjerte er helt nå. Og jeg fant kjærligheten da jeg trodde jeg ikke trengte den.»

Nylig flyttet de to inn i en splitter ny luksusvilla, som ligger på en tomt i Lidingö i Stockholm som Wahlgren kjøpte før hun ble sammen med Bauer.

Det siste året har planleggingen og byggingen pågått for fullt.

Målet var å komme i hus før jul – noe de klarte.

«Den siste måneden har vært en kamp mot klokken – men vi klarte det!!! Mye takket være deg min elskede Christian Bauer, som gikk inn som «prosjektleder» for Villa Wahlgren og stilte opp der jeg ikke hadde tid eller kunne! Min helt!», skrev hun i et Instagram-innlegg lille julaften.

Turbulent ekteskap

Pernilla Wahlgren har sine tre eldste tre barn med eksmannen Emilio Ingrosso. De to traff hverandre første gang under Melodi Grand Prix i 1985, da han danset under hennes shownummer.

Paret gikk gjennom en bitter skilsmisse i 2002, etter et ekteskap av det mer turbulente slaget.

Hun var siden sammen med Joachim Lennholm, som hun har yngstesønnen med.

