JULEFEIRING: Florence Pugh er blant kjendisene som har delt glimt av hvordan de feirer julen. Her på en prisutdeling tidligere i desember.

Slik feiret internasjonale kjendiser jul

Overdådige julefester, badestrender og reindsdyrsleder. Slik feiret et knippe Hollywood-kjendiser jul.

Julaften er offisielt over og det er på tide å dykke ned i hvordan kjendisene i det store utlandet feiret den spesielle dagen.

Første på listen er selvsagt Kardashian-familien som er kjent for sine storslåtte julefester. Det var i mange år mamma Kris Jenner som stod for vertsskapet, men i senere har barna tatt over julefesten.

I år var det eldstemann Kourtney Kardashian Barker (43) som inviterte hjem til en ikke fullt så rolig julefest. Ifølge Instagram og TikTok var samtlige familiemedlemmer til stede.

Sam Smith (30) har valgt sol og varme fremfor snø og kulde. På en tropisk strand i et ukjent land poserer sangeren og ønsker sine følgere en riktig god jul.

Stjerneparet Victoria Beckham (48) og David Beckham (47) tilbrakte julen sammen med barna sine.

Førstnevnte la ut bildet av mann og tre av barna iført pysjamas og julenisseluer. Eldstesønnen var dog ikke å se.

Brooklyn Beckham (27), den eldste sønnen til Victoria og David, valgte bort foreldrene i år.

Han feiret i stedet julen med sin nye kone, Nicola Peltz, som han giftet seg med tidligere i år.

Beckham og Nicola Peltz hadde vært sammen i rundt to år da de giftet seg.

Millie Bobby Brown (18) har valgt å tilbringe julen i varmere strøk.

Stranger Things-skuespilleren la ut bildet av seg selv med blomst i håret og et antrekk som tyder på plussgrader.

TROPISK: Skuespiller Millie Bobby Brown koser seg i varmere strøk denne julen.

Dua Lipa (27) har derimot valgt å tilbringe julen hjemme. Den britiske sangeren har akkurat fullført turneen sin, og har vendt snuten hjemover ifølge henne selv.

– Hjem til jul. Sender dere masse kjærlighet, skriver artisten.

Hugh Jackman (54) valgte å ikke bare sløve på sofaen denne julen. Den australske skuespilleren benyttet anledningen til å å danse julen inn med sin kone Deborra-Lee Furness (67).

– Deb og jeg danser inn ferien.

Rebel Wilson (42), skuespiller og komiker, feiret for første gang jul som mamma. Den australske skuespilleren fikk datteren Royce i november og la ut bildet av seg selv og datteren i en barnevogn.

– Første familiejul, skriver hun på Instagram.

Mariah Carey (52) er en de aller fleste forbinder med jul på grunn av sangen «All I Want For Christmas Is You». Selv om sangen snart er 30 år gammel er den like populær og en tradisjon for mange.

Stemmen bak sangen feiret julen med blant annet en tur med slede og reinsdyr.

Florence Pugh (26) la ut bildet av seg selv i en praktfull rød kjole og ønsket følgerne sine en god jul. Den britiske skuespilleren har i år vært aktuell med filmen Don’t Worry Darling sammen med artist og skuespiller Harry Styles.