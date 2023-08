RAPPER: Marcus Kabelo Møll Mosele fra Bergen, kjent som artisten Kamelen.

Jugendfest-konserten: − Kamelen gjorde det ansvarlige

Festivalarrangør roser hvordan Kamelen håndterte fredagens trengsel blant publikum under konserten i Ålesund.

Flere medier skrev fredag om at Kamelens konsert på Jugenfestivalen måtte avbrytes en kort periode, grunnet trengsel hos publikum.

Festivalarrangøren Momentium mener mediedekningen fikk hendelsen til å høres uheldig og dramatisk ut:

– Kamelen gjorde det ansvarlige artister må gjøre, skriver festivalsjef Steffen Kjevik.

– Han tok en pause så snart han så antydning til trengsel i publikum, for å være hundre prosent sikker på at alle var trygge.

Ingen ble skadet og trengselen skal ikke ha vært på et slikt nivå at det var behov for politiet å gripe inn.

SIKKERHETSANSVARLIG: Martin Holmes jobber med sikkerhet for både Karpe og Bergen Live.

– Godt planlagt

Martin Holmes jobber som sikkerhetssjef for både Karpe og Bergen Live, og mener gårsdagens trengsel ble løst på en formidabel måte.

– Det viser at arrangementet var godt planlagt.

Han var ikke selv til stede under konserten, men har jobbet mange ganger med både Kamelen og arrangørene bak Jugendfestivalen.

– En «show stop» eller en «show pause», som i dette tilfellet, er ikke noe farlig. Tvert imot. Det viser at både artist og arrangør har prosedyrer på plass for å opprettholde kontroll.

– Kamelen appellerer til et ungt publikum, hvor mange tester grenser. Da er det ekstra viktig å fasilitere konserten så det ikke går galt.