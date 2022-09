KLAGER: Durek Verrett.

PFU: Se og Hør har ikke brutt god presseskikk for å omtale Durek Verretts helsetilstand

Prinsesse Märtha Louises forlovede hadde klaget inn ukebladet til Pressens Faglige Utvalg for å ha publisert sensitive og detaljerte helseopplysninger om ham, mot hans ønske.

– Vi er fornøyd med at PFU fant ut at vi ikke hadde brutt god presseskikk, det er vi veldig stolte av, sier Se og Hør-redaktør Ulf André Andersen til VG.

Han sier at han ikke er overrasket over å ha fått medhold.

– I grunnen ikke. På grunn av, slik utvalget påpekte, at det er legitimt å rette søkelys mot Sjaman Dureks helsetilstand, når han har gjort dette til sin egen forretningsmodell.

Redaktøren sier han synes utvalget hadde en god og fruktbar diskusjon.

– Den viser at dette er et unntakstilfelle, ikke noe vi gjør til vanlig, Vi følger utvalgets argumentasjon her.

– Hva betyr dette for Se og Hørs videre dekning av Verrett?

– At vi kommer til å fortsette med å være kritiske til hans virksomhet. Vi kommer alltid til å følge kongefamilien tett.

Onsdag formiddag behandlet Pressens Faglige Utvalg klagen, som var rettet mot en artikkel Se og Hør publiserte i desember 2021.

– Mennesker som søker offentlighet har behov for et visst vern. Hadde det vært en politiker, influencer eller idrettsutøver som har markert seg på et helt annet område, så hadde det vært en fellelse. Helseopplysninger skal vernes. Men en person som til de grader eksponere sin helse som forretningsmodell må finne seg i at det rettes et kritisk søkelys og offentliggjøres når man blir syk på den måten, sa PFU-medlem Gunnar Kagge i møtet onsdag.

– Se og Hør er innenfor. Men de hadde ikke vært det om de hadde gjort det på en hvilken som helst annen person, mente Kagge.

Flere av de andre PFU-medlemmene uttrykker at de synes dette er en «vanskelig sak». Men de var opptatt av at Verrett selv drev kommersiell virksomhet rundt helse, og at informasjon om hans egen tilstand hadde figurert i offentligheten en god stund – blant annet på en nettside for innsamling av midler til helsehjelp, publisert i 2012, som Se og Hør viser til i sitt skriftlige tilsvar på klagen.

Konklusjonen var likevel klar fra PFU: Se og Hør hadde ikke brutt god presseskikk ved å omtale Verretts helsetilstand.

Verrett selv mener det er legitimt å sette kritisk søkelys på hans virke, men mener at det ikke er det Se og Hør har gjort i denne saken, påpekte utvalgets leder, Anne Weider Aasen.

– Jeg tror jeg faller ned på at det er innenfor, sa hun.

– Utvalget mener at det skal være høy terskel for publisering av private opplysninger, mente Aasen, som også ønsket avgjørelsen formulert slik at utvalget hadde «tvilt seg frem» til en avgjørelse.

Utvalget var imidlertid ikke helt enige om dette, og ga uttrykk for at de ønsket å være tydelige i sin avgjørelse.

Viser til straffeloven

Verretts advokat mener at Se og Hør har krenket både straffeloven og skadeerstatningsloven.

– Det er helt utvilsomt at Se og Hørs oppslag utgjør en eklatant krenkelse av straffeloven § 267 og skadeerstatningsloven § 3-6, heter det i klagen forfattet av Verretts advokat Kyrre Eggen.

– For slike svært sensitive personopplysninger gjelder det nærmest som en unntaksfri regel i norsk rett at det enkelte individ har kontroll over opplysningene. Det er straffbart å lekke helseopplysninger og det er straffbart å publisere helseopplysninger om enkeltindivider, uten eksplisitt samtykke, skriver advokaten.

Han ønsker ikke å utdype det som står i klagen, og ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt det vurderes å ta Se og Hør til retten.

Bladets redaktør Ulf André Andersen sier at de vil ta et slikt skritt «når det kommer», dersom det kommer.

– Vi ser frem til en grundig behandling i utvalget, sier Andersen.

Viser til tysk omtale

Redaktøren mener at Verrett ikke nektet bladet å omtale helseopplysningene.

– Det har han ikke sagt noen gang. Vi er uenige om situasjonen rundt Durek, hva han har sagt og ikke sagt, sier Andersen.

I sitt skriftlige tilsvar på klagen viser Se og Hør til at Verrett medvirket til offentliggjøring av sine helseopplysninger på en nettside for innsamling av midler til helsehjelp, publisert i 2012.

Bladet viser også til omtale av de samme opplysningene i tysk presse. Blant annet i den store avisen Bild, hvor Se og Hør i sitt tilsvar mener at Verrett har vært «svært åpen» om et spesifikt helseproblem, så sent som i vår.

– Det kan ikke være slik at det her i Norge skal anses som presseetisk feil å publisere informasjon den omtalte selv kringkaster til tysk presse, skriver bladet.

– Belastende

Saken prydet forsiden av ukebladets papirutgave, og gikk over ti sider i magasinet.

– En slik massiv og detaljert reportasje om sensitive helseopplysninger er svært utleverende og belastende for Durek Verrett. Belastningen forsterkes av at Se og Hør gir leseren inntrykk av at Durek Verrett har medvirket til omtalen, står det i klagen fra Verretts advokat.

– Oppslaget har ikke noen allmenn interesse. Durek Verrett er riktignok en kjent person, men han har ingen offentlige verv eller noen offentlig rolle i Norge. Hans sykdom har heller ingen konkret forbindelse til noe allment spørsmål og artikkelen omhandler heller ikke noe allment spørsmål, skriver Kyrre Eggen videre.

Info Disse punktene er Se og Hør klaget inn for Durek Verrett mener at Se og Hør har brutt følgende paragrafer i Vær varsom-plakaten: 3.9: Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.

4.1: Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

4.3: Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. Vis mer

Se og Hør medgir at det ikke er noen tvil om at omtale av sykdom og helse er forhold som er beskyttet av privatlivets fred.

– I henhold til norsk og internasjonal rettspraksis er imidlertid spørsmålet om den som omtales har en legitim forventning om at opplysningene holdes privat, skriver de.

– Både norsk og internasjonal rettspraksis er tydelig på at informasjon som er offentliggjort av parten selv, har en svekket beskyttelse. Den omtalte har ikke lenger en legitim forventning om at opplysningene holdes privat.

Bladet mener også at Verretts virksomhet med alternative behandlingsformer gir rom for dekning av typen de nå er klaget inn for.

– Sjaman Dureks lettvinte omgang med alvorlig sykdom tilsier at han må forvente et søkelys på egen helsetilstand, står det i tilsvaret.

VG har bedt Durek Verrett om kommentar til saken.