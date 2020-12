SKUESPILLER: Kourtney Kardashian blir å se i nyinnspillingen av den ikoniske filmen «She’s All That» fra 1999. Foto: O'Connor / AFF

Kourtney Kardashian avslører filmrolle

Snart er det slutt for «Keeping Up with the Kardashians», men nå begir Kourtney Kardashian (41) seg ut på nye TV-utfordringer.

Nå nettopp

I september avslørte en av verdens største TikTok-stjerner, Addison Rae (19), at hun hadde fått hovedrollen i nyinnspillingen av den ikoniske filmen «She’s All That» fra 1999.

Nå er det også klart at Kourtney Kardashian (41) har fått en rolle i filmen, ifølge flere amerikanske medier, blant annet People.

Realitystjernen har selv publisert et bilde med teksten «studerer @hesallthatmovie», hvor hun tilsynelatende leser manus.

I tillegg har filmens offisielle Instagramkonto republisert bildet til Kourtney med teksten «Introduserer Jessica Miles Torres».

Rae har også bekreftet Kourtneys rolle ved å publisere bilde av henne sammen med teksten «arbeidspartner».

I tillegg til at de nå er arbeidspartnere, er 41-åringen og 19-åringen også gode venner.

Det var i sommer at det dukket opp flere bilder av dem sammen, og mange mente at vennskapet var et PR-stunt. Selv har de begge uttalt at de ble gode venner etter at Rae hjalp sønnen til Kourtney med å lage TikTok-videoer.

VERDENSKJENT: 19-åringen Addison Rae er en av verdens største TikTok-ere, men over 70 millioner følgere. Foto: Janet Gough / AFF-USA.COM / AFF

Da Rae avslørte rollen i september sa hun at det var en drøm som gikk i oppfyllelse.

– Jeg er så takknemlig for alle mulighetene jeg har fått, og ingenting av det ville noensinne skjedd uten hver eneste en av dere, skrev hun til følgerne sine på Instagram.

Filmrollen gjør henne til en av de første TikTok-stjernene som får en rolle i en stor hollywoodproduksjon.

Det er filmselskapet Miramax som står bak nyinnspillingen – og originalen. Filmskaper Mark Waters skal regissere den og står bak ikoniske filmer som «Mean Girls» og «Freaky Friday».

Miramax har ennå ikke annonsert når «He’s All That» lanseres.

Publisert: 09.12.20 kl. 17:12

