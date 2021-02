GRAVID: Mariann Thomassen, her etter fødselen i 2018, skal føde igjen om ikke lenge. Foto: PRIVAT

Kjendiser fronter fødeopprøret

Fødeklare kvinner og deres partnere har usikre tider. «Skammelig», mener popartist Mariann Thomassen (42).

Publisert: Nå nettopp

I snart ett år har coronapandemien ført til utfordringer rundt fødsel og barselopphold. Partneren får først komme inn på sykehuset under «aktiv» fase av fødselen og må ofte dra hjem kort etter.

Den siste tiden har frustrasjonen kommet til uttrykk i sosiale medier under emneknaggen #jegføderikkealene. Flere kjendiser deltar.

– Jeg ser ikke logikken i at partner ikke får være med på fødsel når vi er i samme kohort, eller at partner må reise etter fødsel, sier gravide Mariann Thomassen til VG.

– Hva om det ender i keisersnitt? Da er mor etterlatt med et nyfødt barn og klarer hverken å gå eller bøye seg. Skammelig! mener Surferosa-vokalisten.

«Fødselsangst», skriver Thomassen under en Insta-post med bilde fra da datteren ble født i 2018.

42-åringen forklarer til VG at det er vanskelig å slappe av og konsentrere seg om det hun står overfor uten å vite om mannen får være med på fødselen.

– Jordmødre er allerede overarbeidet og har ikke tid til å være vår omsorgsperson hundre prosent i denne sårbare tiden, sier Thomassen.

BLIR PAPPA: Nicolay Ramm. Foto: Frode Hansen, VG

Nicolay Ramm (32), som venter barn med forloveden Josephine Leine Granlie (31), postet en selfievideo på Instastory kl. 07.57 fredag morgen.

«Her sitter man da, i en bil på P-plassen utenfor Ullevål sykehus og venter på at fruen skal trøkke babyen halvveis ut så jeg blir erklært koronafrisk og får komme inn. Trist opplegg ass», skriver NRK-kjendisen.

I et nytt klipp skriver han at han sitter der på tredje timen, mens han synger:

«Du må føde alene, ja du må klare de sjæl. Kan’ke få hjelp av gutta, for de kan være smitta.»

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Ramm.

INFLUENSER-PAR: Kristin Gjelsvik fikk ha med Dennis Poppe da hun fødte i 2019. Foto: Trond Solberg, VG

Influencer Kristin Gjelsvik (34) bekymrer seg for kvinners psykiske helse og synes #jegføderikkealene er et flott opprop.

– Tenk å måtte føde alene, kanskje også for første gang. Man er utrolig sårbar. Min fødsel varte i 69 timer, og den aktive delen var på fire timer, forklarer hun til VG.

– Det er jo timene før den aktive delen som er det jævligste. Å skulle vente alene og gå gjennom rier og faenskap uten en å holde i hånden, må være en forferdelig situasjon – også for fedre og medmødre.

Gjelsvik mener det er ubegrunnet å skille mellom antall timer på fødestuen.

– Corona smitter ikke mindre på fire timer enn flere, så det er helt hull i hodet.

VG sendte fredag formiddag en e-post til Bent Høie, men fikk beskjed av pressevakten at helseministeren ikke har tid til å lese mail i dag. Temaet kom heller ikke opp på fredagens pressekonferanse.

Høie uttalte til TV 2 i forrige uke, i forbindelse med en underskriftskampanje som nå har snart 36.000 signaturer, at han forstår at partner ønsker å være til stede, men at hensynet til smittesituasjonen må komme foran.

– Derfor vil reglene variere lokalt og variere over tid, forklarte han.

– Får man smitte på barselavdelingene, må de stenge ned eller redusere kapasiteten. Da risikerer man å måtte føde et annet sted. Det vet vi også kan være en stor belastning, la han til.

NYBAKTE FORELDRE: Ulrik Nygård og Julianne «Pilotfrue» Nygård. Foto: Terje Pedersen

Ulrik Nygård (41), ektemannen til influencer Julianne «Pilotfrue» Nygård (30), skrev på Instagram torsdag – under hashtagen «jegføderikkealene»:

«Eg e så utrulig takknemlig for at eg har fått muligheten til å være med på både Severin og Søren sin fødsel, og kan virkelig ikke forestille meg hvordan det føles for de fedrene og medmødrene som ikke får være til stede».

Paret fikk barn nummer to i januar.

Influencer Ida Wulff (31) venter barn i disse dager. Hun innrømmer i et langt innlegg at hun har blandede følelser.

«Hvordan blir det å finne frem på sykehuset alene når man har så vondt? Kommer pappaen til å få komme inn i det hele tatt? Må han dra hjem to timer etter fødsel?», spør hun under et bilde av seg og Dennis Andersen.

«Det er det ingen som kan svare på, for per dags dato finnes ingen nasjonale retningslinjer. Vi får svaret den dagen baby vil ut – det eneste jeg vet akkurat nå, er at jeg må møte opp på sykehuset alene. Pappaen får ikke komme inn før jeg er i aktiv fødsel».

Cathrine Montero Moen (30) fikk barn med samboer Gaute Grøtta Grav (41) da hun fødte i fjor høst.

– Jeg får vondt av andre som må føde alene, fordi jeg vet hvor viktig det var for meg å ha min kjære til stede, sier Moen til VG.

Hun forstår at sykehusene må ta hensyn til smittevern, men sier hun vet om flere som gruer seg til fødsel med tanken på ensomhet.

– Det er veldig trist, sier Moen.

KJENDISPAR: Cathrine Montero Moen og Gaute Grøtta Grav ble foreldre i fjor høst. Foto: PRIVAT/@cathrinemontero

Høygravide Tina Skarbøe (33), som har 46.000 følgere på Instagram, stilte seg tidligere denne uken opp foran Stortinget – mutters alene – med plakaten «#jegføderikkealene».

Under posten skriver hun at «budskapet er viktig selv om vi ikke kunne samles tusenvis av fødekvinner- og partnere».

I forbindelse med at Skarbøe gjestet «God morgen Norge» denne uken, skrev hun på Instagram:

«Tenk at denne emneknaggen skulle bli så stor, ikke ante jeg at å lette min frustrasjon skulle lede meg hit i dag.»

I sosiale medier peker mange på Helsedirektoratets egne tall fra i fjor vår, som viste at det i mars og april var 75 prosent økning i fødselsdepresjon-diagnoser sammenlignet med året før.

Stine Hartmann (35), kjent blant annet fra «Farmen», postet dette bildet for en uke siden. Der mimrer hun over egen fødsel midt i coronautbruddet i fjor vår og uttrykker medfølelse med alle andre:

Managementselskapet til Kristin Gjelsvik er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.