Hjelpetjenester: Åpen TIX kan hjelpe unge som sliter

– Vi heier på TIX. Han er et forbilde og kan være til hjelp. Vi håper han kan bidra til å senke terskelen for å søke hjelp og at det ikke er skummelt å be om det, sier Nelli Kongshaug som leder tjenesten Kors På Halsen.

Av Hanne Hattrem

Publisert: Nå nettopp

Kors på Halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud til barn og unge under 18 år fra fra Norges Røde Kors.

Nelli Kongshaug tror at MGP-vinner Anders «TIX» Haukeland ved å være åpen om seg selv som privatperson har bidratt til at flere har fått et annet bilde av artisten.

– Jeg har sett i noen tråder på vårt forum at det har vært snakket om hvor tøff han var da han var gjest hos Anne Lindmo i NRK. I forumet tråden var det flere som sklrev skrev at de ikke likte tekstene hans tidligere, men at de nå gjorde det, fordi de forsto mer av hvem han var som privatperson.

Lørdag kveld vant TIX den norske finale i Melodi Grand Prix, og skal dermed representere Norge i den internasjonale Eurovision-finalen i Rotterdam i slutten av mai med låten «Fallen Angel».

Under fremføringen av vinnersangen da seieren var et faktum, kom han med en oppmuntring til de som har det vanskelig:

– Husk at det alltid finnes en vei ut av mørket. Enten så går det bra eller så går det over, sa artisten fra scenen før han begynte å synge igjen.

TIX har vært åpen om sin egen psykiske helse, og at han på et tidspunkt ønsket å ta sitt eget liv. Han har ikke vært tilgjengelig for intervju i søndag, men hans manager viser til intervjuet han gjorde med Lindmo på NRK, der han snakker om temaet.

Følte seg utrygg

Det var i programmet sendt 15. januar at Andreas Haukeland fortalte han om som oppvekst og problemer relatert til Tourettes syndrom og tvangslidelsen OCD (obsessive-compulsive disorder).

Han fikk kallenavnet «tics», siden tilstanden toruettes syndrom kan fremkalle ufrivillige bevegelser eller lyder, kalt tics. Derav artistnavnet TIX.

– Jeg var usikker, følte meg utrygg, og var redd for å gjøre feil. Artisten TIX ble det motsatte. TIX trosser alle som sier hva som er riktig, går med pels på sommeren og solbriller innendørs. I hodet sitt er han best og fryktløs, sier han blant annet.

TAR KARAKTERER: Nelli Kongshaug i Kors På Halsen sier de vet fra spillverden at barn og unge ofte lager seg karakterer som har styrker de selv ønsker seg i det virkelige liv. – Kanskje er TIX med på å gi et bilde av at TIX ikke er en person, men en karakter og at personen bak har så mye mer å by på enn klesstil og sangene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Var sliten og desperat

Artisten forteller at han i 2018 hadde bestemt seg for å ta livet sitt, han kjente seg sliten og desperat og hadde skrevet avskjedsbrev og testamente.

– Da kom Findus, pusekatten min og krøp opp i fanget mitt. Jeg sa til Findus at ingen av mine venner skjønner at jeg har problemer, bare meg, så hva gjør vi nå? For jeg for jeg ville ikke leve, men jeg ville ikke dø, forklarer han.

EN VINNENDE ENGEL: TIX har oversatt låten «Ut av mørket til engelsk «Fallen Angel». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Tegn på at vi er på rett vei

– Vi vet at mange barn og unge kan kjenne på de samme følelsene som han forteller om. Når en kjent person er åpen om dette, er det fint for dem som kanskje ikke tør fortelle om hvordan de har det, fordi de er redde for hvilke reaksjoner de kan få, sier Nelli Kongshaug i Kors på Halsen.

Mental Helse mener åpenhet om psykiske helseutfordringer er bra.

– At kjente personer tør å si fra, og være åpne og bevisste rundt sin og andres psykiske helse er et tegn på at vi er på rett vei, skriver kommunikasjonssjef Kjersti Bergersen i Mental Helse.

Organisasjonen håper at åpenheten og debatten rundt psykisk helse fører til at folk faktisk får hjelp når de trenger det.

– At folk bryr seg mer, at det er lov å snakke om selvmord og selvmordstanker. For det dør du ikke av. Du kan tvert imot få det bedre.

– Psykisk helse blant gutter tabubelagt

I TV2s «God kveld, Norge» publisert forrige uke, sa TIX blant annet at psykisk helse, særlig blant gutter, er så tabubelagt.

Kjersti Bergersen i Mental Helse mener det er skapt et ideal om at en sterk mann er en som ikke viser frem de vonde følelsene.

– Skammen over å ikke strekke til eller passe inn i et forventet ideal, stigmatiseringen rundt åpenhet om følelser, er med på å opprettholde at mange menn lider i stillhet og ikke søker hjelp i tide, skriver Kjersti Bergersen i Mental Helse.

Hun peker på at hver uke tar mer enn ni menn sitt eget liv i Norge, ifølge dødsårsaksregisteret fra FHI for 2018.

– Flertallet av disse mennene har ikke vært i kontakt med hjelpeapparatet. De har kanskje aldri bedt om hjelp, skriver hun.

Trenger du noen å snakke med?