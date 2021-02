Nye låter uke 7: Telefoni, tungmetall og Taylor

Låter som har slått gjennom på TV-programmer i Norge og Sverige, tung metall fra vestlandet samt en superstjerne som prøver å ta tilbake kunsten sin er noen av låtene VG har hørt på denne uken.

STEINBAKKEN: «Rådebank»-versjonen av «Eg gløymer deg aldri» er blitt mye mektigere enn originalen. Foto: Marcue Bieling/Little Big Sister

Emma Steinbakken – «Jeg glemmer deg aldri»

SORGBEHANDLING: I Hellbillies-originalen er det jeg-personen i teksten som drar. I denne versjonen, som egentlig var en del av «Rådebank»- har man snudd teksten til å handle om den som drar. I seriens kontekst er Steinbakkens versjon mye mektigere enn originalen. På egen hånd er det kanskje ikke like uforglemmelig. Likevel en situasjonsbetinget utfordrer til Bjørn Eidsvågs «Eg ser».

Dua Lipa – «We’re Good»

OPPBRUDDSNOSTALGI: En av verdens største artister akkurat nå åpner året med å avslutte et forhold. Slikt ikke skal være som søvn og kokain, synger hun. Norske Caroline Ailin korer, men har ikke skrevet noe denne gangen. Et helt greit støttespor til den ikke så veldig nødvendige gjenutgivelsen av «Future Nostalgia».

Stig Brenner – «Fri»



GITARGRÅT: Gråtende ballade fra ikke like Unge Stig, tidligere Ferrari. «Fri» er en gromt produsert gitarballade. Med et solid refreng som er vanskelig, for ikke å si nærmest umulig, for andre å kopiere. Vokalarbeidet er det beste av de fire låtene han har gitt ut som Stig Brenner hittil. Her føles det endelig som om noe står påspill.

KORONA: Thomas Dybdahl ga ut album samme dag som Erna Solberg stengte Norge. Nå prøver han seg igjen. Foto: PETROLEUM

Thomas Dybdahl – «River»

ELVESOUL: Thomas Dybdahl klarte å slippe nytt album samtidig som verden stengte ned, og «Fever» fikk aldri den oppmerksomheten det helt fortjente. Her er Sandnes’ følsomme avkom med første ekstralåt fra en gjenutgivelse til årsdagen. «River» har mer av den tidløse Daptone-inspirasjonen som «Fever» dynket seg i. Det klinger av eksklusiv soul dynket i klassisk funk. Like mye en stemning som en låt. Men for en stemning.

Miriam Bryant og Victor Leksell – «Tystnar i Luren»

TELEFONSVENSK: Selvsagt klarer svenskene også å konvertere telefonstillhet til popmusikk. I «Tystnar i luren» hagler beskyldninger om klassisk fylletelefoni, «du ringer bare meg når du er full» og regnværsdagsbegjær. Duoen Miriam Bryant, her med den mørkeste stemmen, og Viktor «Svag» Leksell er enkel, presis og stammer fra Musikhjälpen i desember. Og ekstremt effektiv.

Sia – David Guetta – «Floating Through Space»

ROMDISCO: Ti år gamle «Titanium» brukes fremdeles flittig av TV-kanaler som skal skape live og røre bak forhåndspraten på realityprogrammer. Nå kan dette Sia og Guetta-samarbeid ta over. Det er mer oppstemt og positiv treningsmusikk. En låt som fint kunne blitt mye verre enn den jamaicanske pastisjen det er. Men ikke så veldig mye bedre.

PLASTER: Cris Abolade og Adriana Amar trenger hjelp med skrubbsår. Foto: WARNER

Chris Abolade og Amara – «Skrubbsår»

IDIOTPUNK: BROSLO- baserte Chris Abolade og kompisen Adriana Amara lager steindum Blink 182-poppunk. Slitsom gjennom et helt album. På én låt klarer de å være passe manisk morsomme samtidig. «Skrubbsår» er sprudlende overskudd av et fantastisk banalt, fengende riff. Samt en tekst som er altfor allsangvennlig for slike februardager vi har for tiden.

Vestindien – «Meldrøye»

TUNGMETALL: Kanskje litt for lett å redusere denne gjengen til like deler sideprosjekt for henholdsvis Hjerteslag og karriere i forsikringsbransjen. Det er det nemlig ingen grunn til. Kvartetten som angivelig tar navnet sitt fra Bergens siste bordell lager retro-aggressiv mørkmetall med uforståelig vokal og solide, sinte riff. Spesielt denne låten, der det eneste negative er at det er over så altfor tidlig. Hva de synger om? Aner ikke.

Morrdorr – «Saturday Vibez»

LINKEDINROCK: Dette er altså låten som har den interessante æren av å være den første låten som er skrevet gjennom lydens svar på LinkedIn: Clubhouse. Ambisjonen skal ha vært å skrive rock i samme kategori som den finske Eurovisionvinneren Lordi. Alexandra Rotan fra MGP-aktuelle Keiino har vært involvert, men det høres likevel ut som en parodi. Sikkert gøy for de involverte, med den sentrale linjen «please corona, let me go to Barcelona». Mer morsomt som anekdote enn som musikk.

Taylor Swift – «Love Story» (Taylor’s Version)

EIERSKAPSPOP: Dette er altså første test på det imponerende prosjektet der Taylor Swift spiller inn alle låtene sine på ny. Ja, alle. For å slippe unna Scooter Brauns oppkjøp av masterrettighetene. Første singel fra andrealbumet «Fearless». (2008) er ganske lik originalen, bare litt mer moden. Arrangementet ganske likt, men noe mer oppstemt. Swift synger derimot mye bedre. I en eller anstendighets navn: Spill bare denne heretter.