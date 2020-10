Raser mot Trump-melding: – Det er et slag i ansiktet

Hun mistet ektemannen til coronaviruset. I en tårevåt video raser enken til «Lilyhammer»-skuespiller Nick Cordero mot president Donald Trump.

Nå nettopp

– Jeg sitter her stivfrossen. Jeg klarer nesten ikke røre meg. Jeg kan ikke tro det jeg akkurat leste, sier Amanda Kloots til sine drøyt 600.000 følgere på Instagram.

Videoen varer i snaut fem minutter, og er lagt ut på hennes Instagram-story etter at president Donald Trump la ut følgende melding på Twitter:

«Jeg kommer til å forlate Walter Reed Medical Center kl. 18.30 i dag. Føler meg virkelig bra! Ikke vær redd for covid. Ikke la det dominere livet ditt. Vi har utviklet, under Trump-regjeringen, noen gode medisiner og kunnskap. Jeg føler meg bedre enn for 20 år siden!»

les også Lett for deg å si, Trump

– Wow. Han skulle vært min ektemann i 95 dager. Jeg er fortsatt redd for covid. Dette er rett og slett mye mer enn bare sårende. Jeg står sammen med de mer enn 208.000 amerikanske familiene som har mistet noen. Men ifølge Trump har vi bare «latt» det dominere livene våre. Hjertene våre, skriver hun, og fortsetter:

– Hva med alle som har mistet sine kjære? Vis litt stil, anstendighet, kanskje til og med en smule empati, herr president. Ikke alle er så heldige at de bare er to dager på sykehus. Vår egen leder kommer med en kommentar som dette. Det ville ikke et anstendig menneske gjort. Det er et slag i ansiktet.

Trump gjentok budskapet da han talte for første gang etter å ha blitt skrevet ut fra sykehuset:

Mistet ektemannen

6. juni mistet Kloots ektemannen og skuespiller Nick Cordero, som blant er kjent fra den norske TV-suksessen «Lilyhammer». Han kjempet for livet i flere måneder etter at han ble smittet av coronaviruset. Men måtte til slutt gi tapt. Paret hadde sønnen Elvis (1) sammen.

– Til alle de over 208.000 familiene som har tapt noen til denne sykdommen. Dere vet hvor skremmende den kan være. Ikke alle er så heldige at de kan gå ut av sykehuset etter to dager. Vi har sett hva denne sykdommen kan gjøre, så vet du hva? Vi er redde. Vi er det, jeg er det fortsatt, sier hun.

les også Eksperter om Trump: – Han vil ikke fremstå som syk

– La det dominere livet ditt? Ingen lar det dominere livet. Nick lot det ikke dominere livet sitt, det var ikke et valg. Likevel dominerte det livet hans, livet mitt og vår families liv i 95 dager. Og fordi han ikke klarte seg, vil det for alltid berøre livet mitt. Selv om han ville overlevd, ville det for alltid forandret livet vårt.

DØDE: Skuespiller Nick Cordero tapte kampen mot coronaviruset. Her sammen med kona Amanda Kloots. Foto: Evan Agostini / Invision / NTB

Videre sier Kloots at hun er glad for at presidenten ser ut til å bli frisk.

– Men vet du hva? Det er mange som ikke ble friske. Så istedenfor å skryte av hvor bra det gikk med deg, kan du ikke si at nå som du har hatt denne sykdommen at du forstå hvordan den har påvirket landet vårt. Stå sammen med folket ditt!

– Dette er for trist, for ekte. Det er ekte for folkene som har måtte gå gjennom dette, det er ekte for familiene, det vil være ekte for Elvis når han faktisk forstår hva som skjedde med faren sin. Det er noe å være redd for, ingen lar det dominere livet sitt. Vær så snill, si noe snilt, som kanskje får folket du leder til å føle at du støtter oss og armen rundt oss. At du kanskje forstår litt av hva vi går gjennom.

Kloots sier også i videoen at hun normalt sett ikke er politisk engasjert, men likevel skriver hun at Joe Biden får hennes stemme. Hun oppfordrer også sine følgere til å stemme på Biden og Kamala Harris.

Publisert: 07.10.20 kl. 03:35

Les også