Albumanmeldelse Maria Mena «They Never Leave Their Wives»: Samlivsterapi for én

Ferdig rundet livskrise på 24 minutter.

Standupkomiker Dagfinn Lyngbø tok en gang for seg opplevelsen av å gå gjennom en stille, kveldstom gate, for så å høre lyden av at noen, lang der borte, hører på Bjørn Eidsvåg. Da visste man at der, i det huset, der er det én som sliter.

Han kunne like gjerne valgt Maria Mena. 34-åringen gir alltid følelsene fritt leide. På godt og vondt.

Hennes første album siden 2015 omhandler flere av de emosjonelle smertene hun har delt tidligere: Hvordan komme seg ut av et forhold, hvordan innse at livet og forholdet man lever i er av den lite konstruktive typen, hvordan være til stede for de som ikke selv innser at de må komme seg ut av dette. Og så videre.

Det virker som hun, eller i alle fall jeg-personen i tekstene, har vært nummer tre i et forhold som det åpenbart bare var plass til to i.

«They Never Leave Their Wives» er ikke bare en nydelig albumtittel. Det er fullt av store ord på vanskelige, usunne følelser og situasjoner satt til musikk som ikke er redd for å være voldsom, lidenskapelig - og bitter. Som i «Not OK», der man ikke klamrer seg til løgnen om at alt er bra, når det ikke er det.

Likevel er det langt fra føleri for føleriets skyld. Sju personlige låter på 24 minutter. Kompakt, konkret og sterkt. Med like mye glimt som tårer i øyet.

«Growing Pains» (2015) var et renskåret skilsmisseoppgjør. Her har hun tilegnet seg egne og andres erfaringer. Selv om det har tatt fem år, og resultatet «bare» er sju låter: Dette er sju låter som hekler seg sammen i hverandre. Der Mena er bestemt i tekstene, og melodiene - primært skrevet sammen med hennes faste makker Olav Tronsmoen (unntatt tittelåten, som har Anders Nilsen på låtskriversiden), våger å snakke med høy overbevisning og patos.

Hun synger tryggere og større enn tidligere. Ballader, javisst, men ballader som bygger seg opp mot intense og troverdige topper. Uten at det blir for mye. Et album som viser en vei gjennom en prosess. Men også noe så greit som en lykkens beretning for alle de av oss som ikke sliter med slikt. Hun synger tryggere og større enn tidligere.



Noen steder blir det kanskje litt vel enkelt, som når hun synger «you broke me, I’m broken» på «You Broke Me». Så tydelig skal det kanskje være når man på ingen måte pakker ting inn. Det er derfor valget med å bare ha sju låter (ingen «Parterapi»-vitser, takk) ikke virker gnitent og kunstnerisk bakstreversk. Snarere en måte å unngå utenomsnakk, og framstå mer direkte og presis

«I got out», konkluderer hun på albumets beste låt, avsluttende «You live and you learn». I motsetning til alle de som støtter seg til Bjørn Eidsvåg, har Maria Mena nemlig ikke bare trøst.

Her er det også håp.

