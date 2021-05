Tidligere «Paradise Hotel»-deltager Carl Aksel Jansen er tiltalt for millionbedragerier. Foto: Trond Solberg

Carl Aksel Jansen: − Jeg føler en ekstrem skam og anger

Realityprofil Carl Aksel Jansen er tiltalt for hvitvasking og grove bedragerier for over 4,5 millioner kroner. Tirsdag starter rettssaken.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil først begynne med å si unnskyld og beklage til alle ofre i svindelsaken min, skriver realitykjendis Carl Aksel Jansen på sin Facebookprofil.

I januar ble det kjent at han er tiltalt som delvis hovedmann og delvis medvirker for grove bedragerier for over 4,5 millioner. Hans forsvarer Petter Bonde uttalte at Jansen erkjenner straffskyld for «de aller fleste» postene i tiltalen.

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett, og det er satt av syv dager til rettsforhandlinger.

Kort tid før han må møte i retten uttaler han seg altså om saken på egen plattform.

– Det jeg har gjort er helt uakseptabelt og jeg føler en ekstrem skam og anger. Jeg er klar for å ta min straff og på sikt gjøre opp med ofrene på best mulig måte, skriver han blant annet.

VG har vært i kontakt med Jansen som har gitt tillatelse til å gjengi innholdet i innlegget.

Svindlet for millioner

Saken som skal frem for retten er omfattende, og gjelder blant annet for grovt bedrageri mot seks personer: Tre menn og tre kvinner.

«Paradise Hotel»-deltageren skal blant annet ha lånt millioner av kroner i andre personers navn, ved å få tak i deres BankID-opplysninger.

Handlingene skal ha skjedd fra april i 2018 og frem til august i 2019.

For en av kvinnene skal det ha blitt søkt om usikret kreditt i syv banker, og utbetalt 1.138.046 kroner. For en av mennene skal det ha blitt søkt om usikret kreditt i fire banker, og det ble utbetalt 939.050 kroner i hans navn.

les også «Paradise Hotel»-Carl Aksel tiltalt for millionbedragerier

– Får meg til å spy

– Påtalemyndigheten tar på stort alvor den økonomiske og følelsesmessige belastning slike lovbrudd kan medføre for dem som blir rammet, sier politiadvokat Erik T. Hansen til VG.

Han sier det har vært en omfattende etterforskning som ble innledet i 2019. Høsten 2019 ble Jansen pågrepet, og han satt varetektsfengslet i åtte uker.

Jansen skal ha brukt pengene til blant annet å nedbetale gjeld og å kjøpe seg en bil. I tillegg mener politiet at han har kjørt bil mens han var ruspåvirket, samt å ha kjørt uten gyldig førerkort ved to anledninger.

– Etter «Paradise Hotel», hvor jeg ble en av de mest eksponerte deltageren den sesongen, fikk jeg utrolig mye med følgere på IG og FB. Fantastiske fans og flotte folk, og mange unge folk. Hvordan jeg har misbrukt forbildestatusen min og vært et dårlig forbildet for så mange unge mennesker får meg til å spy i dag, fortsetter Jansen på Facebook.

Flere involvert

I tillegg til Jansen er to andre menn tiltalt i saken. Den ene mannen er knyttet til bedragerisaken mot én person.

– Han erkjenner straffskyld for hovedanklagen mot ham som er et bedrageri hvor han har hatt en mindre rolle, sier hans forsvarer Henrik Bliksrud.

Den andre mannen er knyttet til bedragerisakene mot tre av ofrene.

– Han har forklart seg om sin rolle til politiet, og det kommer han også til å gjøre i retten, sier mannens forsvarer Kaja De Vibe Malling.

Politiet mener bedrageriene er utført av et nettverk av personer.

– Vi har gjennomført en målrettet innsats mot denne formen for økonomisk kriminalitet, og at innsatsen allerede har resultert i flere domfellelser, og at ytterligere saker ventelig vil bli brakt inn for retten, sier politiadvokat Hansen.

Kvinnelig realitydeltager involvert

Jansen er også tiltalt for grov hvitvasking etter at han skal ha overført pengene til en rekke personer. En kvinnelig realitydeltager skal være blant disse.

Hun ble i mars dømt til 60 dager betinget fengsel for for uaktsom grov hvitvasking.

Kvinnen erkjente ikke straffskyld, og sa ifølge dommen at hun ikke forsto at pengene som hun fikk inn på sin konto og deretter overførte til Jansen, stammet fra en straffbar handling.

les også Melina Johnsen dømt til 90 dager fengsel og bot på 45.000

En annen kvinnelig realitydeltager ble i april dømt for medvirkning til hvitvasking av 73.000 kroner. Denne saken knyttes ikke direkte til Jansen, men til en av de andre tiltalte som må møte i retten tirsdag.

Ifølge dommen skal hun ha mottatt 73.000 kroner på sin konto, som politiet mener hun visste stammet fra én eller flere straffbare handlinger. Deretter ble 70.000 av disse tatt ut i kontanter, og overlevert til en annen person.

Kvinnen nektet straffskyld, men ble dømt til 30 dager betinget fengsel.

Jansen deltok i den populære realityserien «Paradise Hotel» både i 2016 og 2018.

Han er tidligere straffedømt to ganger for en lang rekke brudd på narkotikalovgivningen og veitrafikkloven.