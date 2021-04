TIL SYKEHUS: Den amerikanske rapperen DMX er kjørt til sykehus etter en overdose, skriver TMZ. Foto: Peter Kramer / TT NYHETSBYRÅN

TMZ: Rapperen DMX på sykehus etter overdose

Den amerikanske rapperen Earl Simmons, kjent som DMX, er innlagt på sykehus etter en overdose, skriver TMZ.

Av Thea Rosef

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rapperen ble sendt til sykehus i New York fredag natt amerikansk tid, etter å ha tatt en overdose, melder TMZ.

De skriver at kilder nær stjernen forteller at overdosen trigget et hjerteinfarkt.

DMX skal ifølge nettstedet befinne seg på intensivavdeling, og tilstand skal være kritisk.

Det har ikke kommet noen uttalelser fra hans familie eller manager på nåværende tidspunkt.

Rapperen har over flere år slitt med rusmisbruk, og vært på rehab flere ganger.

DMX slapp sitt debutalbum «It's Dark and Hell Is Hot» i 1998. Siden det har han gitt ut syv album.

I 1999 slapp han bestselgeralbumet «... And Then There Was X», med blant annet hitlåten "Party Up (Up in Here)".

Rapperen har spilt i filmer som «Belly», «Romeo Must Die», «Exit Wounds», «Cradle 2 the Grave» og «Last Hour».

Saken oppdateres.