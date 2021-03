PRISVINNENDE ARTIST: Lil Nas X ankommer Grammy-utdelingen i Los Angeles i januar 2020. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

Lil Nas X i sko-kontrovers: Nike saksøker selskap bak «satansko»

Sammen med rapperen og sangeren Lil Nas X har selskapet MSCHF lansert 666 par Nike-sko med menneskeblod i sålen. Det får Nike til å reagere.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Vi har ikke et forhold med Lil Nas X eller MSCHF. Nike har hverken designet eller lansert disse skoene, og vi stiller oss ikke bak dem, skrev skogiganten i en uttalelse søndag.

Bakgrunnen for sko-kontroversen er 666 par med svarte og røde redesignede Nike Air Max 97, som har fått navnet «satansko». I hver sko er én dråpe blod blandet med blekk, og dette fyller en luftboble i skoen, skriver New York Times.

Prisen for å kunne smykke føttene med «djevelskapen» er 1018 amerikanske dollar, i underkant av 9000 norske kroner. Ifølge CNN ble alle de 666 parene utsolgt på under ett minutt.

Skoene er et samarbeid mellom selskapet MSCHF og rapperen Lil Nas X.

Han lanserte fredag en musikkvideo til låten «Montero (Call Me By Your Name)», der han blant annet danser med en skikkelse med djevelhorn.

Videoen har fått kritikk for flere referanser til bibelen, skriver Good Morning America.

Skogiganten Nike mener de røde og svarte skoene er en krenkelse og en utvanning av deres merkevare.

Mandag gikk de til sak mot MSCHF, som er et kunstkollektiv basert i Brooklyn i New York, skriver New York Times.

Her hevder de «satanskoene» vil skape forvirring og en falsk kobling mellom Nike og selskapets produkter.

– Beslutninger om hvilke produkter som får swoosh-en er det Nike som skal ta, ikke tredjeparter som MSCHF. Nike ber om at retten umiddelbart og permanent stopper MSCHFs behandling av ordre for sine uautoriserte satansko.

Lil Nas X er ikke nevnt i søksmålet. Hverken han eller MSCHF har foreløpig kommentert saken.

Det er også blitt reagert mot skoen, som også har en påskrift med bibelreferansen Lukas 10:18, fra andre hold.

Den republikanske guvernøren Kristi Noem i Sør-Dakota skriver på Twitter at hun ikke setter pris på at et slikt produkt markedsføres som «eksklusivt».

– Vet dere hva annet som er eksklusivt? Deres gudegitte evige sjel, skriver hun, og legger til at hun mener skoene er beviset på at USA er inne i en «kamp om nasjonens sjel».

Til det svarer Lil Nas X følgende:

– Du er en hel guvernør og du er her og tvitrer om noen hersens sko. Gjør jobben din!