Linni Meister skal finne kjæreste på TV

TV-profil og influenser Linni Meister skal jakte på kjærligheten på TV.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I fjor var det Jan Thomas som søkte, og fant, kjærligheten på TV i «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

Denne sommeren skal et knippe håndplukkede friere kjempe om Linnis hjerte i «Linni søker drømmeprinsen».

– Jeg må innrømme at dette er noe av det skumleste jeg noensinne har sagt ja til å være med på, og jeg måtte gå mange runder med meg selv før jeg takket ja. Både nære og kjære, inkludert min herlige sønn, var samstemte om at dette var noe passet meg perfekt og heier på at jeg skal date på TV. Det betyr mye, sier Linni i en pressemelding.

På samme måte som i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» må én etter én beilerne forlate huset, helt til Linni står igjen med den hun forhåpentligvis skal leve lykkelig med i alle sine dager.

– Man lever bare én gang, og tenk om jeg faktisk finner «drømmeprinsen» på TV. Det er snart et år siden det ble slutt med min forrige kjæreste og jeg begynner å føle meg klar for å date igjen. Dette blir et eventyr og jeg gleder meg til å få vist nye og flere sider av meg selv, sier Linni.