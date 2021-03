STOLT: Vendela Kirsebom, her avbildet under et møte med VG i fjor, ble kjempeglad da hun så Khloe Kardashians Instastory. Foto: Krister Sørbø, VG/Khloe Kardashians Instastory

Vendela Kirsebom fikk Kardashian-skryt: − Ganske vilt

Vendela Kirsebom (54) ble svært overrasket da datteren viste hva Khloe Kardashian (36) hadde postet om henne.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Det var datteren min som fant denne posten, og jeg ble kjempeglad! Egentlig er det ganske vilt, sier en smilende Vendela og sikter til onsdagens Instagram-story, der den berømte realitystjernen postet bilder av kvinner, kropper og badetøy.

«Tar alt vi vet om kroppen deres og presenterer her en samling av alle deres drømmer», skriver Khloe, som har svimlende 134 millioner følgere på Instagram.

Blant fotografiene er den legendariske Sports Illustrated-forsiden Vendela prydet i 1993.

– Jeg tenkte bare: «What! Er det mulig?». For meg var dette en skikkelig opptur, innrømmer 54-åringen.

– I disse dager, hvor det er så mye som er litt kjedelig, er det gøy å vite at jeg kan inspirere en så stor influencer. Og så er det jo artig med denne badedrakten, da. Kanskje den kommer på moten igjen, sier Vendela.

IKONISK: Vendela Kirsebom på den sagnomsuste bladforsiden for 28 år siden. Foto: HO/Reuters/SCANPIX

Selv om Vendela ikke selv følger Khloe på Instagram, har hun fulgt familien opp gjennom årene. Faktisk har hun også møtt flere av dem for snart 30 år siden.

– Jeg har sett mye på serien sammen med jentene mine. Da jeg bodde i Los Angeles tidlig på 90-tallet, så hadde Kardashian-familien en liten motebutikk i et kjøpesenter. Der var jeg innom flere ganger, og snakket med de to søstrene som jobbet der.

Hvem i Kardashian-klanen det var, husker hun ikke. Det var lenge før «Keeping Up With The Kardashians» gjorde klanen til superstjerner.

– Det er jo så ekstremt lenge siden. Men jeg husker at jeg møtte Kris Jenner og hennes ektefelle, sier Vendela og sikter til Caitlyn Jenner.

REALITY-FAMILIE: F.v.: Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian og Kim Kardashian på en prisgalla i 2019. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Sports Illustrated-oppdraget snudde verden på hodet for Vendela den gangen.

– Den satte meg virkelig på kartet i forhold til yrket mitt og åpnet dører som aldri ellers hadde vært åpne for meg, som hos FN og Unicef. Fra den ene dagen til den andre var jeg kjent.

Da Vendela og forloveden Petter Pilgaard (41) flyttet inn i nytt hjem i 2019, hadde han fått kunstner Espen Eiborg til å male Vendelas berømte bladforside. Det henger på veggen i stuen.

– Det var en innflytningsgave og har tittelen «Love Illustrated», sier Vendela og ler.

Ramm-fleip

Khloe Kardashian var ikke den eneste som viet Vendela oppmerksomhet på Instagram onsdag. det samme gjorde komiker Morten Ramm (42). Han moret seg over en uttalelse Vendela kom med i «Sofa» på TV 2:

Morten spøker med at Vendela i klippet opplyser om at «de sier jo «bror» i Pakistan». Ramm har 224.00 følgere, og 136.000 har så langt trykket «like» på innlegget.

Vendela har selvironi nok til å le av det hele.

– Morten er fantastisk morsom, så dette var bare veldig gøy, forsikrer hun.

– Det jeg mente å si, var at de bruker ordet «bror» når de snakker vennlig, gjerne til eldre. Her i Norge hører vi jo også det. Jeg, som er halvt tyrkisk, har også brødre som sier det – på tyrkisk, sier Vendela.

KJENDISPAR: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard, her under et intervju med VG i fjor sommer. Foto: Krister Sørbø, VG

