TILBAKE: Vi husker henne best slik, som «Carly Shay». Nå gjør Miranda Cosgrove comeback med «iCarly». Foto: Phil McCarten / AP

Nå er «iCarly» tilbake

Nesten ni år etter siste episode, kommer en ny sesong av ungdomsserien.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Onsdag hadde nye «iCarly» premiere på Paramount+. I serien følger vi Carly Shay, spilt av Miranda Cosgrove (28), som 26-åring, skriver Insider.

Serien gikk på Nickelodeon fra 2007 til 2012, og var blant de mest populære situasjonskomediene for barn over hele verden. I Norge kunne man blant annet serien på NRK Super.

Vi får et gjensyn med flere av de kjente og kjære karakterene fra Carlys loftstue, men én av hovedrollene er ikke lenger med i serien.

Mens Carlys bror Spencer (Jerry Trainor), og bestekompis Freddie (Nathan Kress) er tilbake, er Carlys bestevenninne Sam, spilt av Jennette McCurdy (bildet under) ikke med i Carlys voksenliv.

Sams fravær adresseres tidlig i første episode av den nye serien, når Carly og Freddie diskuterer om de kan begynne å lage «iCarly» igjen, uten Sam.

– Du trenger ingen partner for å gjøre det, sier Freddie til Carly.

Da svarer Carly at hun ikke trenger en partner, men at hun trenger Sam.

– Men hun er ute og følger drømmene sine med den motorsykkelgjengen, forklarer Carly.

I siste episode av iCarly, tilbake i 2012, fikk Sam en motorsykkel av Carlys bror Spencer.

Nye karakterer

Selv om Sam ikke lenger er å se, har gjengen likevel utvidet seg litt.

I serien blir vi ifølge Insider kjent med Carlys venn og romkamerat Harper og Freddies stedatter Millicent.

På bildet ser vi «Harper» spilt av Laci Mosley til høyre, og «Millicent» spilt av Jaidyn Triplett til venstre. «Carly» Miranda Cosgrove i midten.

Det er forventet gjensyn med flere av karakterene fra originalshowet, men McCurdys karakter «Sam» får vi nok ikke se.

Skuespilleren har tidligere uttalt at hun er skamfull og flau over tidligere roller, noe som delvis bidro til at hun sluttet som skuespiller.

Bortsett fra nevnelsen i premieren, skal Miranda Cosgrove ha sagt at Sam ikke blir en del av den nye iCarly-serien.