Foto: Terje Bringedal

Realityprofil Carl Aksel Jansen dømt til fengsel i to år og fire måneder

Carl Aksel Jansen slipper å sone fengselsdommen dersom han følger narkotikaprogram: – Det blir deilig å få lagt denne saken bak seg, sier han.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig fornøyd med dommen. Jeg var klar for å ta den straffen, og om det hadde blitt fengsel hadde jeg tatt det, sier Carl Aksel Jansen (25) til VG.

Jansen sto blant annet tiltalt for grove bedragerier for over 4,5 millioner kroner.

Nå er han dømt til to år og fire måneder fengsel, men han slipper å sone straffen i fengsel dersom han gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

– Det betyr at jeg kan fortsette den gode jobbe med å få en normalt liv igjen. Jeg gleder meg til å fortsette behandlingen her på mestringshuset, og det blir deilig å få lagt denne saken bak seg, senke skuldrene og betale erstatningskravet, fortsetter Jansen.

Han er dømt til å betale erstatning i millionklassen til de seks ofrene i saken.

– Jeg forstår at jeg har gjort feil, jeg er lei meg for det jeg har påført de fornærmede i saken og jeg skal betale for meg, sier han.

– Og det mener du?

– Ja, det mener jeg.

Jansens forsvarer, Petter Bonde, mener retten har utformet en fornuftig og riktig straff.

Dersom programmet ikke blir gjennomført eller Jansen begår ny kriminalitet i løpet av en prøvetid på fire år, så må straffen sones.

I mai fant rettssaken mot den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren sted i Oslo tingrett.

Han sto tiltalt for grovt bedrageri for over 4,5 millioner kroner, hvitvasking og kjøring i ruspåvirket tilstand. Han erkjente straffskyld eller delvis straffskyld for alle de 33 punktene i tiltalen.

Foto: Terje Bringedal

Aktor la i retten ned påstand om to år og fire måneder fengsel for realityprofilens lovbrudd, men sa samtidig at Jansen er egnet til narkotikaprogram (ND).

ND er et alternativ til ubetinget fengselsstraff for rusmiddelavhengige som dømmes for kriminalitet knyttet til rusavhengigheten, og innebærer rushabilitering mens man soner dommen.

I retten har Jansen selv tegnet et bilde av et liv med omfattende rusmisbruk, og sagt at det kan gjøre det vanskelig for ham å huske alle detaljer i det han er anklaget for.

Det er totalt seks fornærmede i bedrageridelen av saken - tre kvinner og tre menn.

Ved å få tak i de fornærmedes BankID-opplysninger, skal Jansen ha lånt millioner av kroner i deres navn.

Forsvarer Bonde innledet sin prosedyre med å si at Jansen i sine forklaringer kan ha underkommunisert deltagelsen til de fornærmede.

Jansen har flere ganger uttalt at han ønsker å gjøre opp for seg.

To andre menn var også tiltalt i saken. Den ene erkjente i retten straffskyld, og er dømt til fengsel i ett år og fire måneder. Den andre mannen erkjente ikke straffskyld, og er dømt til fengsel i 90 dager.