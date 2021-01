VIDERE: Lørdag gikk Raylee (23) til topps i den andre delfinalen i MGP. Dermed er hun videre til den store finalen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

NRK innrømmer nye stemmeproblemer i Melodi Grand Prix

OSLO/HARSTAD (VG/HARSTAD TIDENDE) Stemmeproblemene fortsetter for NRK. – Ikke påvirket utfallet, sier statskanalen.

Siri Berge Christensen

Anders Isachsen (Harstad Tidende)

Publisert: Nå nettopp

I 2020 var NRK i hardt vær etter stemmeskandalen i Melodi Grand Prix (MGP).

Det startet med at flere opplevde stemmekrøll under den første delfinalen, og under finalen kollapset hele stemmesystemet til NRK.

For å hindre at fjorårets skandale skjer igjen, sa prosjektleder Stig Karlsen til VG at den tekniske avdelingen har gjort store endringer i systemet.

Men nå innrømmer altså NRK nye stemmeproblemer etter lørdagens delfinale.

– Vi oppdaget i helgen at enkelte med gamle telefoner eller operativsystemer kunne oppleve problemer med stemmesiden, sier Inge Thorud, sjef for NRKs publikumsprodukter.

Med gamle telefoner eller operativsystemer mener Thorud eldre generasjoner av iOS og android.

– Omfanget har ikke vært betydelig, og andelsmessig så lavt at det ikke har påvirket utfallet, sier han.

SE VIDEO: VG forklarer hva som skjedde da alt gikk galt da seerne skulle stemme under den norske Melodi Grand Prix-finalen 2020.

– Hvordan kan dere være sikre på at omfanget ikke har vært betydelig?

– Vi følger nøye med på alle våre systemer, og har sett gjennom loggene våre at omfanget av feilen er liten. Vi har fått inn et stort antall stemmer gjennom alle duellene i disse første to delfinalene, og systemene våre tar imot stemmer som planlagt.

– Feilen utgjør heller ingen geografisk skjevhet, da den er representativ for hele landet. Avviket er justert, og skal ikke lenger være et problem for avstemningen, sier Thorud.

– Dere oppdaget dette i helgen. Betyr dette at disse problemene ikke oppsto under første delfinale?

– Nei, vi har sporet dette til justeringer vi gjorde mellom første og andre delfinale.

Han sier også at det enkeltpersoner opplevde lørdag, ikke kan sammenlignes med stemmeproblemene i fjor.

– Dette handler om å kunne støtte flest mulig nettlesere og mobiltelefoner. Denne feilen var liten og har ikke påvirket resultater på noen måte. Men vi ønsker at også disse personene kan delta i avstemningen fremover. Vi har fått inn et stort antall stemmer gjennom alle duellene i disse første to delfinalene, og systemene våre tar imot stemmer som planlagt.