UTFORDRERE: Markus Bailey og Hilde Skovdahl kom tirsdag inn som utfordrere på «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen / TV 2

Trekker seg fra «Farmen kjendis»: − Det er litt flaut

Samme episode som Hilde Skovdahl sjekker inn på «Farmen kjendis», blir hun nødt til å trekke seg.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag sjekket Hilde Skovdahl (51) og Markus Bailey (28) inn som utfordrere på «Farmen kjendis».

– Jeg var så lykkelig når de spurte. Endelig fikk jeg sjansen til å være med på dette eventyret, sa Skovdahl til VG.

Men lykken ble kortvarig.

Bare få dager etter at hun kommer inn på gården, må hun å trekke seg som følge av en gammel skade.

– Jeg var i en alvorlig bilulykke med sønnen min i 2004. Det gikk heldigvis godt med oss begge, men jeg knuste ankelen min.

Med knust ankel måtte hun gjennom åtte operasjoner, seks måneder i rullestol og fire år på krykker.

– I dag lever jeg normalt ganske fint med det, selv om jeg alltid har litt vondt.

– Tenkte du at det kunne bli ett problem når du gikk inn på gården?

– Nei, det var virkelig det siste jeg trodde skulle felle meg. Men da jeg så hvor mye terreng det var på gården, og hvor lange avstander det var, ble jeg litt redd.

– Kunne endt katastrofalt

Da hun først begynte å føle et ubehag i foten, ignorerte hun det.

– Det pleier alltid å gå over med et kaldt bad, og jeg var ikke på Farmen for å hvile. Jeg ville vise de andre at det ikke var noe problem med nye folk på gården, så jeg kastet meg over oppgavene.

Men smerte ga seg ikke, og ble tvert imot bare verre.

– Da kjente jeg panikken.

Sist Skovdahl merket lignende smerter, endte hun opp sengeliggende i over en og en halv måned.

– Så nå måtte jeg lytte til kroppen. Det kunne jo endt katastrofalt om jeg hadde ødelagt benet mitt.

DRAR: Hilde Skovdahl forteller storbonde Eli Kari Gjengedal at hun har bestemt seg for å reise hjem fra gården. Foto: Bilder fra «Farmen kjendis»

les også Tårevåt «Farmen kjendis»-exit: – Litt av et mareritt

At Skovdahl trekker seg gjør Bailey til et fullverdig «Farmen kjendis»-medlem.

Det var det vanskelig å finne glede i.

– Det er utrolig kjipt at det skjedde, jeg fikk skikkelig vondt av henne. Og man er jo der for å konkurrere, sier Bailey til VG.

– Kjempelei meg

Og Skovdahl innrømmer at avgjørelsen var tøff å svelge.

– Jeg var kjempelei meg, og gikk rett i kjelleren.

Skovdahl, som satt over en måned i karantene før hun dro på gården, hadde nilest på bøker om gårdsdrift, og var klar for kjempe seg til topps i «Farmen kjendis».

– Jeg gikk så hardt inn på det, også skjer det her. Også er det så mye publisitet når jeg kommer inn, også er jeg plutselig ute igjen.

Nå grugleder hun seg til å se episoden.

– Jeg kjenner litt på det, at det er litt flaut. Men samtidig er det ikke jo flaut, det er jo en fysisk skade. Det er ingen i hele verden som hadde klandret meg for det.

Hater å gi opp

Da hun kom til hotellet etter å ha reist fra gården, var smerten uutholdelig.

– Jeg tenkte «herregud, jeg trenger krykker». Det var så vondt, og benet sviktet helt.

Noen dager senere var hun hos legen og tok røntgen.

– Det var heldigvis ingen skade. Og selv om det tok litt tid, gikk den verste smerten over til slutt.

Hun er glad hun turte å si ifra i tide.

UTE: Det ble et kortvarig opphold på «Farmen kjendis» for Hilde Skovdahl. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Det har vært litt min greie at jeg kjører på, så jeg hater å gi meg. Men man kan ikke være så streng mot seg selv.

– Det verste er at om jeg hadde vært med fra start, er jeg overbevist om at jeg hadde klart det. Nå ble det sånn at man måtte være dritflink og stå på med en gang.

Hun sier hun er svært glad for muligheten hun fikk, og at selv om det var et lite opphold, var det helt fantastisk.

– Jeg er så takknemlig. Det var en så fin opplevelse å møte folkene, hunden og lamaene.