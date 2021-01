FILMEN: Mange av de sentrale skuespillerne i «Harry Potter og Føniksordenen». Foto/Copyright: Warner Bros./Sandrew Metronome Norge

Warner Bros avviser at HBO er i gang med TV-serie om Harry Potter

Flere amerikanske medier meldte mandag at en Harry Potter-serie er på tegnebrettet hos HBO.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er ikke noen Harry Potter-serie i arbeid i studio eller på strømmeplattformen, sier Warner Bros i en uttalelse til The Wrap tirsdag morgen norsk tid.

Uttalelsen kommer etter at nettavisene Hollywood Reporter og Variety meldte at at HBO var i gang med å produsere en TV-serie om Harry Potter.

HBO er eid av Warner Bros som har sikret seg rettighetene til bøkene og produsert filmene om Harry Potter samt «Fantastic Beasts»-serien.

Hollywood Reporter skrev at ikke-navngitte kilder opplyste at toppsjefene i streamingselskapet har vært i flere møter med potensielle manusforfattere med ulike ideer som kan omgjøre Potter-universet til en TV-serie.

Det har angivelig blitt drøftet flere ulike ideer til hvordan dette kan gjøres, men ingenting er spikret foreløpig og man har heller ikke begynt å se på hvilke skuespillere som skal tilknyttes prosjektet.