IRRITERT: Anmelderne må spille på lag med artistene og det norske folk, mener Andreas «TIX» Haukeland. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

TIX ut mot MGP-anmeldere

– I enkelte av anmeldelsene ligger det minimalt med musikkfaglig kompetanse til grunn for terningkastene, sier Andreas «TIX» Haukeland.

Andreas «TIX» Haukeland er en av seks MGP-deltagere som er forhåndskvalifisert til den store nasjonale MGP-finalen 20. februar.

Selv om artistens bidrag «Ut Av Mørket» ligger som nummer fire på topplisten på Spotify, ble den slaktet av flere anmeldere. Han fikk blant annet terningkast 1 av Dagbladet og NRK, og 2 av VGs anmelder.

I fredagens sending av radioprogrammet «MGP-fest» på NRK P1 kritiserer han anmelderne:

– Anmelderne skal jo anmelde populærmusikk. Når du ser hvordan låten «hitter» dagen etter at anmeldelsen er skrevet, fremstår jo anmelderen som ganske uviten, sier han til programlederne Kåre Magnus Berg, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase.

Tix er klar på at han vanligvis ikke bryr seg om anmeldelser, men denne gangen er det annerledes. I radioprogrammet beskriver artisten MGP-anmeldelsene som urettferdige.

– Veldig mange av anmeldelsene handlet ikke om låten min. De handlet om karakteren TIX for fire-fem år siden, sier han.

– Ren drittslenging

Haukeland utdyper til VG at det primært er anmeldelsene fra Dagbladet og NRK han reagerer på.

– Jeg lever godt med terningkast én, men jeg reagerer på at anmeldere skriver at TIX ikke engang fortjener en plass i MGP. I 2020 var TIX den mest spilte artisten i Norge. Året før sto jeg som låtskriver bak den største internasjonale låten noen norsk opphavsmann laget det året.

Låten han sikter til er Ava Max-låten «Sweet But Psycho» som har toppet hitlister verden over.

– Burde ikke det være en ganske grei kvalifisering til den norske låtskrivingskonkurransen som MGP er?

Artisten påpeker at en musikkanmeldelse bør skrives med utgangspunkt i den enkelte låten, og ikke i anmelderens «forutinntatte helhetsinntrykk av artistens virke.»

– I enkelte av anmeldelsene ligger det minimalt med musikkfaglig kompetanse til grunn for terningkastene. Dette er særdeles dårlig håndverk og åpenbart ren drittslenging som ikke hører hjemme i norsk kulturliv, særlig ikke under en pandemi, sier han.

Haukeland er ikke den eneste som har reagert på Dagbladets anmeldelse. I en kronikk publisert i samme avis spør låtskriver Erlend Arnesen om Dagbladets anmelder Anders Grønneberg «har en personlig agenda mot Tix».

Dagbladets anmelder Anders Grønneberg sier til VG at han står for det han skriver.

– Jeg går etter ballen, ikke mannen. Men må jo henge bjella på kua, sier han.

– Tix har sin fanskare, og det er ok. Kvalitet og kvantitet er ulike størrelser. Selv om en million fluer elsker dritt, betyr ikke det at dritt er bra, legger anmelderen til.

Dette skrev «TIX» på Instagram etter at han fikk se anmeldelsene av sin MGP-låt «Ut Av Mørket»:

Urettferdige anmeldelser

Denne uken har deltager i den tredje delfinalen Ole Hartz også fått hard medfart av anmelderkorpset. Artisten har blant annet fått terningkast 1 av VG og Aftenposten.

Det reagerer Haukeland på i radioprogrammet:

– Det er ikke noe nytt at man skal kritisere meg. Jeg har levd ganske godt på det, at jeg får kritikk. Men jeg synes det er dumt når det er artister der ute som dette faktisk kan være ganske avgjørende for. Kanskje MGP er deres første store springbrett?

Haukeland legger til at han kunne ønske at anmelderne kunne spille på lag med artistene og det norske folk, spesielt i år.

– Særlig i den tiden vi er i nå, så synes jeg det er kjipt å pisse på norsk kultur.

– Jeg skulle ønske det hadde vært en folkeavstemning istedenfor.

VG har spurt om Haukeland mener at en anmeldelse skal være «snillere» fordi vi er i en pandemi. Det mener han ikke. Men han synes at verkte som anmeldes, bør omtales med en viss respekt.

– MGP-artistene har satt av måneder av sin tid for å underholde det norske folk i en tid hvor mange artister dessverre ikke har mulighet til å gjennomføre noe som helst. Det synes jeg i det minste fortjener en rettferdig bedømmelse fra anmelderne.

– Kvalitet og kvantitet er ulike størrelser

Dagbladets anmelder Anders Grønneberg sier til VG at han står for det han skriver. Foto: Privat

NRKs anmelder Espen Borge vil ikke gå dypt inn i debatten med TIX, men sier at hans anmeldelse av «Ut Av Mørket» representerer hans mening.

– Ulike meninger er det som gjør Melodi Grand Prix til spennende utgangspunkt for diskusjon. Strømmetallene viser at deler av publikumet har en annen oppfatning enn meg.

Borge legger til:

– Jeg ønsker Tix og alle de andre artistene lykke til i finalen.