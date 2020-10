SNAKKER UT: Tove Moss Lohne hadde en svært tøff ungdomstid, men føler hun har kommet styrket ut av erfaringene fra den gang. Foto: Espen Solli

«Farmen»-deltager ble mobbet i oppveksten: − Motgangen gjorde meg sterkere

Tove Moss Lohne (35) kjente på skammen og ville ikke fortelle noe hjemme om det stygge som foregikk. Nå, flere år senere, føler hun at opplevelsene har bidratt til at hun er den hun er.

Oppdatert nå nettopp

Tove Moss Lohne har gjort seg bemerket som én av 14 deltagere i høstens «Farmen». I fire år, fra 2010 til 2014, jobbet 35-åringen som renholder i Nordsjøen, men til slutt gjorde hun et valg som skulle endre livet hennes radikalt.

En robust oppvekst bidro nemlig sterkt til at «Farmen»-deltageren lærte seg kunsten av å gå egne veier i livet. Derfor ringte hun én dag sjefen sin og sa opp jobben på dagen for å gjøre det hun virkelig hadde lyst til.

I dag livnærer hun seg som kunstner og lydterapeut.

– Jeg er en veldig stille og rolig person, det tar tid før jeg åpner meg opp for folk. Det gjorde det veldig tøft for meg på barne- og ungdomsskolen spesielt, forteller Lohne til VG.

Fikk du med deg denne? «Farmen»-deltager Karianne Vilde Wølner har vært på TV før:

Hun forklarer:

– Jeg vil karakterisere meg selv som introvert og høysensitiv, og jeg tror ikke at lærerne forsto det helt. Jeg tror det er viktig at lærerne ser og forstår hver enkelt elev, men jeg følte meg ikke sett og endte opp med å bli et mobbeoffer på skolen. Jeg er ikke en person som hever stemmen eller tar igjen heller, så jeg ble et lett bytte – spesielt overfor de andre jentene.

– Jeg var alltid den siste som ble valgt når vi drev med idrett, og jeg opplevde stadig «visking og tisking». Men motgangen i disse årene gjorde meg sterkere, det lærte meg å gjøre ting på min måte.

Lohne, som er bosatt i Sandnes, understreker at hun fikk gode vennskap også på den tiden, men at det å bli mobbet i barndommen fortsatt sitter i den dag i dag.

BLE MOBBET: En åtte år gammel Tove Moss Lohne ante på dette tidspunktet ikke hvor tøff skolegangen kom til å bli. Foto: Privat

– Det som er vanskelig i dagens samfunn er at det nesten har blitt tabu å være introvert. Jeg fant til slutt ut at jeg er god nok som jeg er. Jeg fikk mer forståelse, ble mye sterkere – og lærte på et vis å stå i meg selv, sier «Farmen»-deltageren, som beskriver tiden på barne- og ungdomsskolen på denne måten:

– Jeg ville ikke si noe hjemme, jeg tror det handler om at man kjenner på skam når man opplever å bli mobbet. Og så er man redd for konsekvensene, hva som skjer om man «tyster» på dem som står bak mobbingen – om det ender i at det blir enda verre.

– Men jeg har fått mye støtte fra de rundt meg i ettertid, som har bidratt til at jeg er den personen jeg er i dag. Om folk synes jeg er rar går det bare en «f» i meg, jeg takler at folk ikke liker meg. Nå tenker jeg heller at det da kanskje ikke er meningen at vi skal ha kontakt.

BLE LYDTERAPEUT: Den 35 år gamle «Farmen»-deltageren byttet ut Nordsjøen med en karriere som lydterapeut. Hun har spesialisert seg i bruk av krystallbolle. Foto: Per Arne Log

Det er en styrke mener hun, i et samfunn der «alt skal være perfekt».

– Vi må tørre å snakke om de vanskelige tingene også. Om noe føles rett, så gjør jeg det selv om noen kanskje synes det er dumt.

Under tiden i Nordsjøen kom Lohne til slutt til et punkt der hun spurte seg selv om dette var noe som gjorde henne lykkelig. Svaret på det spørsmålet var også grunnen til at hun tok et oppgjør med seg selv, sa opp jobben og spurte sjefen om hun kunne slutte samme dag.

Hun sto på bar bakke. Til slutt ble hun lokket med på et keramikk-kurs i Italia av moren og ble helt solgt. Senere fant hun ut at hun også ville begynne med lydterapi.

– Jeg fulgte hjertet mitt, og føler at det er den beste avgjørelsen jeg har tatt i hele mitt liv, mener Lohne, som har spesialisert seg i lydterapi ved bruk av krystallbolle.

– Det er en vibrasjonell behandlingsform som tar utgangspunkt i å trigge balansen i energisystemet i kroppen. Det kan skape en respons, som får kroppen tilbake i balanse om man sliter med for eksempel stress og utbrenthet, forklarer hun.

JOBBER PÅ: 35 år gamle Lohne har kommet seg gjennom over fem uker på «Farmen»-gården. Her er hun avbildet sammen med programleder Mads Hansen (36). Foto: Espen Solli

For drøye fire år siden gikk 35-åringen fra å være i et forhold til å bli singel igjen. Men hun lar seg ikke stresse av det heller.

– Ting skjer når det er meningen at det skal skje. Mange er redd for det å plutselig være alene etter et forhold, men det er jeg ikke redd for i det hele tatt. Ikke er jeg så god med dating og alle disse appene heller, jeg vil aller helst møte den rette helt tilfeldig på butikken eller på en fjelltur. Det aller viktigste for meg er å møte en som aksepterer meg for den jeg er, og ikke blir flau av meg eller noe, sier hun med et smil.

Hun legger ikke skjul på at pågangen fra menn har tatt seg betraktelig opp etter at «Farmen» begynte på TV.

– Det har vært ville tilstander, jeg er ikke vant til så mye oppmerksomhet. De fleste er hyggelige, men man vet liksom aldri om folk har lyst til å møte deg fordi du er på TV, eller fordi man er den personen man er, fastslår «Farmen»-deltageren til VG.

Publisert: 28.10.20 kl. 18:47 Oppdatert: 28.10.20 kl. 19:00

Les også