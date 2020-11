FORELDRE: Tidlig oktober ble Tuva Fellman og Ronny Brede Aase foreldre til en liten jente. Foto: Odin Jæger

Tuva og Ronny om å være foreldre: − Det er beinhardt

VALLE (VG) Ronny Brede Aase (34) debuterer som forfatter, åpner opp om papparollen og bekymringer, og forteller hvordan man kan finne hverdagslykke når livet er litt snudd på hodet.

Nå nettopp

Klokken viser 08:47 onsdag morgen, og Tuva Fellman (33) står og smører seg en brødskive på kjøkkenet.

– I dag er en veldig fin dag, sier Ronny Brede Aase (34) mens han heller i den siste slanten av kaffe i koppen sin.

Paret, som har vært kjærester i over syv år og som forlovet seg sist sommer, gikk nylig fra å være en familie på to, til å bli tre.

– Hun er helt nydelig, og en skikkelig råtass, sier Fellman.

I en hvit vuggeseng midt i stua ligger en liten jente med smukk i munnen, og ser undrende ut i rommet.

– Vi koser oss masse, men så er det også ganske slitsomt, sier Fellman.

– Ja, jeg synes vi skal være ærlig på det. Det er beinhardt, sier Brede Aase.

MORGENSTUND: Brede Aase og Fellman sier at hver eneste dag er unik som nybakte foreldre. Foto: Odin Jæger

Noe av det tøffeste er kanskje turene opp om natten.

– Jeg er veldig glad for at jeg har tilbrakt 10 år i morgenradio og har hatt et gjennomsnitts søvnmønster på fem timer per natt, sier Brede Aase.

Han sier den nye tilværelsen er episk, men samtidig ganske kaotisk. Fellman er enig.

– Det er helt sinnssykt fascinerende, og jeg ble slått i bakken av hvor vilt det er å få barn, sier hun.

Og selv om mesteparten av tiden er superkoselig, legger hun ikke skjul på at det fører med bekymringer.

– Jeg bekymrer meg for at noe skal være galt, eller at jeg kanskje gjør noe galt. Det er da det er så fint å være kjæreste med Ronny. Innstillingen han har til livet, gagner meg veldig.

FORFATTER: Torsdag debuterer Ronny Brede Aase med boken «Lukk auga og tenk på taco» . Foto: Odin Jæger

Og det er nettopp Ronnys innstilling til livet, som er temaet i hans nye bok.

For i tillegg til å nylig ha debutert som pappa, debuterer Brede Aase nå som forfatter med boken «Lukk auga og tenk på taco».

– Jeg opplever at vi lever i en tid der vi begrenser oss, og hele tiden prater om alt det vi skulle ønske vi gjorde.

Han sier at mange lever for å gjøre alt som er gøy i i løpet av de to siste dagene på slutten av uken, mens alt annet skal være plikt.

– Man har cirka 20.000 hverdager og 8000 helgedager i løpet av livet, og det er jo helt tullete å bestemme seg for at de 20.000 skal være kjipe.

Boken tar derfor utgangspunkt i hvordan man skal få helgefølelse – hele uken.

VAR BEKYMRET: Ronny Brede Aase brukte mye tid på å bekymre seg. I dag føler han seg lykkeligere, og lever etter sin egen hverdagsfilosofi. Foto: Odin Jæger

Bekymret seg mye

I boken griper Brede Aase mange av livets bekymringer med en humoristisk tilnærming. Men boken er også en refleksjon over hans eget liv.

For han legger ikke skjul på at han har brukt mye tid på å bekymre seg:

– Alt fra det banale som min ekstreme redsel for asiatisk mat til at jeg var redd for å aldri finne ekte kjærlighet, sier han.

Men blir du aldri bekymret i dag?

– Jo, det er klart. Man ser inn i fremtiden og man vet jo ikke hva den bringer, men poenget mitt er at man må puste med magen og ikke bekymre seg altfor mye. For det skal gå seg til, og det skal bli fint, sier han og legger til:

– Både asiatisk mat og kjærligheten har jeg jo funnet, og jeg elsker det.

HVERDAGSLYKKE: Brede Aases hverdags-filosofi går ut på å finne små ting å glede seg til, og samtidig sette pris på det. Foto: Odin Jæger

Brede Aase sier nervøsiteten for å gå inn i papparollen var sterkt til stede.

– Det er jo skummelt å plutselig ha ansvar for et helt menneskeliv. Det finnes ikke en brukermal og det er definisjonen på «Learning by doing».

Og de har enda mye de skal lære.

– Det var ingen som sa at barn bæsjer så helt enormt. At det var så mye og så ofte ble jeg helt satt ut av, ler han.

– Litt komisk

Selv finner Brede Aase hverdagslykke i å poppe en iskald Pepsi Max, ta en tirsdags-øl med kompisgjengen, eller ved å stå mange timer på kjøkkenet for å lage den perfekte pasta bolognese.

PAPPA: Ronny Brede Aase trives så langt svært godt i papparollen, og gleder seg til datteren også vokser seg større. Foto: Odin Jæger

– Jeg har egentlig alltid hatet å lage mat, men nå kan jeg stå mange timer på kjøkkenet i stedet for å bare spise grandis og Fjordland.

Fellman sier kjæresten ikke alltid har vært en mesterkokk.

– Men NÅ er det sinnssykt godt. Den bolognesen er på ekte god.

I boken skriver Brede Aase om egne livserfaringer, tips for å få godfølelse i hverdagen, samt en rekke oppskrifter på hans favorittretter.

– Det er litt komisk. 20 år gamle Ronny hadde ledd av tanken på at 34 år gamle Ronny skulle gi ut bok med oppskrifter, sier han.

TRIVES: Brede Aase har de siste årene utviklet en stor interesse for matlaging, og kan stå flere timer på kjøkkenet. Foto: Odin Jæger

Med en nyfødt i hus, er det derimot ikke alltid matlagingen som kommer først.

– Vi kjører hardt på Foodora og sånn nå, og det er egentlig litt digg. Tenk at det å få barn gir en unnskyldning til å gjøre det.

Og selv om livet er litt snudd på hodet akkurat nå blir jo også det en del av hverdagen, sier han.

– Jeg er også veldig glad for at jeg skjønner enda mer at det er så riktig å få barn med Tuva. Det er en deilig følelse.

– Tenk så krise

Den lille jenta i vuggesengen har mistet smukken og begynner å gi fra seg litt lyd. Fellman tar henne opp og setter seg i sofaen, og får roet henne ned.

Brede Aase synes hun gjør en formidabel jobb som mamma.

– Hun er helt rå. Hun har så mye kraft og engasjement og kjærlighet i seg.

MAMMA: Brede Aase skryter av Tuva Fellman, og sier hun gjør en formidabel jobb som mamma. Foto: Odin Jæger

Selv føler han seg god på å surre rundt i huset, og vugge barnet til søvn.

På spørsmål om hvordan det oppleves å bli pappa midt i en coronapandemi, er det tilbake til det samme grunnprinsippet som i helge-teorien:

– Det er dritt å kjenne på at vi er på vei inn i fase to, men da er det kanskje ekstra viktig å finne små ting å glede seg over.

Og i tillegg til små lykker som å åpne en pose chips eller se på en god film, tror han også på langsiktig lykke.

– Den dagen Tuva føler seg klar for det, har jeg stående en veldig fin flaske rødvin som vi skal dele. Det gleder jeg meg skikkelig til.

les også «Sommerbilen»: Tuva og Ronny er mest sett

Etter en liten stund tar Brede Aase datteren fra Fellman, og surrer litt rundt i huset de har bodd i siden like etter nyttår.

Førstkommende lørdag blir jenta en måned gammel.

– Det er litt usikker hvordan, men det skal vi selvfølgelig feire, sier han.

Han gleder seg veldig til å utforske papparollen etter hvert som datteren også vokser seg større.

Ikke minst gleder han seg til å lage skikkelig mat til henne:

– Vi har jo tullet med at hvis hun ikke liker bolognese, så må vi sette hun ut i skogen, ler han og legger til:

– Tenk så krise hvis vi har et barn som ikke liker bolognese.

Husker du denne? Ronny Brede Aase, Markus Neby og Silje Nordnes oppsummerer 10 år i P3morgen.

Publisert: 05.11.20 kl. 08:48

Les også

Mer om Barn Bok Hverdagslykke Pappa Forfatter