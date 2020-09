NRKs SIAN-debatt får kritikk i Kringkastingsrådet: – Utrolig trist

SIAN-leder Lars Thorsen ble invitert til Debatten på NRK, der fikk han navngi muslimer de mener bør «deporteres eller interneres». Nå behandles saken i Kringkastingsrådet.

Det var Medier 24 som først omtalte saken.

Kringkastingsrådet behandlet torsdag morgen klagene mot NRK-programmet Debatten, som inviterte lederen av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN), Lars Thorsen som gjest.

Ifølge programleder Fredrik Solvang var det ingen som ønsket å debattere Thorsen direkte, derfor gjennomførte programlederen et intervju med ham alene tidlig i programmet. Dette, og selve invitasjonen, har mottatt kritikk.

Ifølge Medier 24 støttet de fleste rådsmedlemmene NRK og redaktør i nyhetsdivisjonen, Knut Magnus Berges avgjørelse om å invitere Thorsen i programmet.

– Tragisk

Men Bushra Ishaq mener at invitasjonen var svært kritikkverdig.

– Det er utrolig tragisk at NRK ikke tar inn over seg dette perspektivet. Det er utrolig trist fordi NRK gir en aktør som ønsker å true og truer enkelte mennesker og gruppers eksistens i Norge.

Samtidig legger hun til:

– Dette er en dehumaniserende retorikk mot navngitte muslimer og det handler om etnisk rensing.

Ishaq mener videre at NRK feilet da de lot Solvang fungere som en motstemme til SIAN-ledere.

– Det er også veldig påfallende at man har en overdreven tro på programleder og programmet selv, hvor man tenker at SIAN ikke trenger en motdebattant. Der har programmet feilet, sier hun.

Hun drar også frem NRKs coronadebatt med lege Gunhild Alvik Nybrog i mars som også skapte reaksjoner.

– En debatt vi måtte ta

Redaktør i nyhetsdivisjonen, Knut Magnus Berge, tar klagene på alvor, men mener det var en viktig debatt å gjennomføre.

– Vi tar det på alvor, og vi visste at dette ville kunne føre til bråk. Temaet for debatten var ytringsfrihetens grenser. Vi mente dette var en debatt vi måtte ta, og vi brukte lang tid til å overveie dette. Vi landet på at det var riktig å invitere SIAN, sier han.

Han påpeker likevel at SIAN ikke vil bli å se jevnlig i Debatten fremover, selv om det ifølge ham er NRKs utgangspunkt å tilrettelegge for at samfunnsdebatten skal holdes bred og åpen, og at flest stemmer skal bli hørt.

Avgjørelsen får også støtte fra andre medlemmer i Kringkastingsrådet.

– Jeg mener at SIAN i seg selv ikke er verdt å slippe inn i studio, men når SIANs tilstedeværelse får folk i byer som Trondheim, Bergen og Oslo til å delta i gateslag med politiet er de langt mer interessante enn de egentlig er, sier Marvin Wiseth.

Han mener dette er en test for lakmustest for ytringsfriheten, og at det viser om man er villig til å tillate meninger fjernt fra sine egne.

– Derfor er det i utgangspunktet helt riktig å la SIAN stille i studio.

Samtidig mente Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk at Fredrik Solvang brukte god journalistikk for å «avkle» SIAN. Han mener NRK har grunn til å være stolte av journalistikken de viste i Debatten.

– Etter min mening var dette journalistikk på sitt beste.

