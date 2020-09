VENNER: Ari Behn og Per Heimly i Barcelona i 2010. Foto: PRIVAT

Per Heimly minnes Ari Behn på bursdagen

Onsdag 30. september skulle Ari Behn ha fylt 48 år.

Nå nettopp

Sånn gikk det ikke.

Aris nære kunstnervenn Per Heimly (48) skriver følgende hyllest på Instagram under et bilde av seg og Ari:

«Du var liksom aldri særlig flink til å feire dine egne bursdager, du var mere opptatt av å feire alle andre. Går ikke en dag uten at du er med meg. Savner deg veldig kjære blodsbror...».

Litt over ni måneder har gått siden Ari døde - 1. juledag.

Heimly gir VG tillatelse til å bruke bildet, men ønsker ikke å tilføye noe mer.

les også «Det var som om han brant opp, at lidenskapen var slutt»

Bildet av de to er fra Barcelona for ti år siden, da de spilte inn TV-serien «Ari og Pr» for NRK.

Heimly har tidligere uttrykt hvor knust han er over tapet av sin gode kamerat.

Per Heimly om den siste samtalen: – Prøvde å få ham til å holde ut

«Vi var som rockestjerner, med livet som scene.

Når vi skulle gå fra a til å, stresset jeg alltid av gårde med raske skritt,

Når jeg snudde meg mot Ari var han alltid borte.

Han hadde møtt noen han ville si noe til» lyder det i et utdrag fra minneordene han skrev da hele Norge ble lamslått av nyheten om Aris brå bortgang.

Publisert: 30.09.20 kl. 15:06

Les også

Mer om Ari Behn Instagram