STJERNEPAR: Megan Fox og Machine Gun Kelly på søndagens American Music Awards. Foto: American Broadcasting Companies,

Megan Fox og kjæresten viste seg sammen for første gang

Megan Fox (34) og Machine Gun Kelly (30) spradet sammen opp den røde løperen før American Music Awards i Los Angeles søndag.

Nå nettopp

Selv om det langt fra er noen hemmelighet at de to er kjærester, er det første gang at Hollywood-stjernen og rapperen viser seg i offentlig sammenheng med hverandre.

Mens Fox var prisutdeler, var Machine Gun Kelly blant artistene som opptrådte under prisdrysset, sammen med Travis Barker (45). Han er aktuell med det nye albumet «Tickets to My Downfall».

(Artikkelen fortsetter under bildet)

UTDELER: Megan Fox, kjent blant annet fra «Transformers»-filmene. Foto: American Broadcasting Companies,

MinMote: Denne stjernen stjal også glansen

Ikke bare ble R & B-stjernen The Weeknd (30) en stor snakkis på grunn av sitt bandasjerte hode. Bildene av Megan Fox og Machine Gun Kelly går også verden rundt dagen derpå. Paret poserte villig for fotografene.

Etter mange spekulasjoner bekreftet Megan Fox i sommer at hun hadde forelsket seg i Machine Gun Kelly, eller Richard Colson Baker, som han egentlig heter.

På grunn av corona-restriksjonene var American Music Awards en dempet affære mot hva det pleier å være. Men det ble i det minste gjennomført en fest med gjester til stede.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

DAMPENDE: Jennifer Lopez og colombianske Maluma på podiet – ett av kveldens heftigste øyeblikk. Foto: American Broadcasting Companies,

I september utbroderte også Baker i en podkast at det var kjærlighet ved første blikk da de to møttes i fjor under innspillingen av «Midnight in the Switchgrass». Filmen, som har Bruce Willis (65) på rollelisten, har ennå ikke hatt premiere.

En som har tunge tider i kjølvannet av den ferske romansen, er Fox’ fraseparerte skuespiller-ektemann, Brian Austin Green (47). Han har brettet ut egen kjærlighetssorg i podkast.

At det er anstrengt mellom han og Fox, ble for alvor tydelig da hun langet ut mot Green i november med anklager om at han forsøker å fremstille henne som en fraværende mor.

Paret var gift i ti år og har tre barn sammen i alderen fire til åtte år.

2017 skapte Machine Gun Kelly overskrifter i Norge da han fikk narkobot i Tønsberg.

Året etter besøkte Megan Fox Norge to ganger for å spille inn en dokumentarserie for en reisekanal i USA.

Flere rampelys-nyheter på VGTV:

Publisert: 23.11.20 kl. 13:46

Les også

Mer om Megan Fox Hollywood