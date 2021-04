STRESS: Nok en person må hjem fra «Kompani Lauritzen» etter to dager med stresstesting. Foto: Matti Bernitz

Ute av «Kompani Lauritzen»: − Ble sliten av å skulle være så pinglete

– Både Jakob og Morten så ut som de hadde mistet livet. Jeg sto der og tenkte: «Fuck, hvorfor gjør jeg det her?», sier Christine Dancke om turen i «kosebua».

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

Lørdag var det programleder og musikkprofil Christine Dancke (37) som måtte forlate programmet.

Hun møtte Jakob Schøyen Andersen (31) til dimmekamp. Den kom Andersen seirende ut av.

– Det var irriterende med dimmekamp. Helt oppriktig. Det første jeg sa da vi skulle snakke til kameraet om det var: «Jeg kan ikke vinne over Jakob». Vi var veldig nære, delte køyeseng og sånt, og jeg tenkte det var skikkelig bra for ham å være der. Jeg følte også at han koste seg sånn, så jeg unte ham det veldig, sier Dancke om exiten.

JEVNT: Christine Dancke og Jacob Schøyen Andersen i en jevn dimmekamp. Foto: Matti Bernitz

Men også Dancke koste seg stort på Setnesmoen militærleir, selv om turen i «kosebua» i lørdagens episode var krevende. Deltagerne måtte løpe opp til et skur iført gassmaske, inn i skuret, for så å ta av seg masken. Mens de pustet inn CS-gass, måtte de melde av korrekt. Deretter skulle de ut å pusle et puslespill.

Dancke var en av de siste til å gjennomføre, noe som gjorde at hun rakk å bli ordentlig nervøs.

– Det er rart du blir engstelig når du se folk «dø» foran trynet ditt, sier hun lattermildt.

– Både Jakob og Morten så ut som de hadde mistet livet. Jeg sto der og tenkte: «Fuck, hvorfor gjør jeg det her?».

Derfor fikk Dancke også en peptalk. Hun hadde spurt befalet om det egentlig var noen vits i å gjennomføre.

– Jeg fikk jævlig pækkern da vi skulle dykke også, og jeg ble sliten av å skulle være så pinglete. Jeg synes egentlig ikke jeg er pinglete til vanlig, men der inne blir man plutselig redd for så mye. Også er jo jeg en katastrofetenker. Haha. Jeg tenkte at jeg kom til å bli blind av den gassen.

Men Dancke kom seg gjennom øvelsen.

– Jeg tenker alltid det verste. Jeg måtte puste inn gassen to ganger også, for han trodde ikke på meg, men desto mer flaks at det gikk så bra inne i kroppen. Men det var ubehagelig. Jeg var jo veldig stresset, men jeg hadde forberedt meg, virkelig. For meg kan det hjelpe å tenke litt gjennom ting.

– Hvorfor ville du bli med på «Kompani Lauritzen»?

– Nei, altså, jeg ville egentlig ikke det. Også har jeg en samboer, Simon, som alltid vil jeg skal bli med på alt. Han var veldig fan av det programmet, sier Dancke.

Hun forteller videre at castingen ringte mens de var på høyttaler i bilen.

– Da satt Simon der og viftet og mimet for å få meg til å si ja, mens jeg var nølende. Det var vel det som åpnet døren, selv om jeg gikk gjennom den selv altså. For meg ble det en anledning til å utfordre meg litt. Jeg kan være litt redd for om jeg passer inn, så det skumleste for meg var bussturen på vei opp.

Men så gikk det over all forventning for Dancke.

– Jeg følte at alle mine frykter ble litt motbevist. Også er det fint å se hvor snille folk er med hverandre og hvor mye bra man kan skape sammen.

MELDER AV: Christine Dancke måtte forlate «Kompani Lauritzen», men hun er ikke bitter. Foto: Matti Bernitz

– Har «Kompani»-gjengen blitt en gjeng etter innspillingen?

– Det har vært litt annerledes enn det var for de fra første sesong. Vi har virkelig ikke fått anledning til å møtes eller se programmet sammen. Forholdene har ikke ligget til rette for det. Men for all del, vi har en chat og det er veldig koselig. Det å oppleve noe sånt sammen – man får en egen link, og jeg kommer nok alltid til å like dem litt ekstra.

For Dancke var det ikke så irriterende å tape dimmekampen. Mest av alt var det irriterende å havne i dimmekamp i utgangspunktet.

– Det var selvfølgelig irriterende. Men det var nok en del folk der inne, som det ikke hadde gjort meg så mye å ryke ut for. Det er bare fine folk og en lek – privilegerte mennesker som får betalt for å leke i skogen. Man kan jo ikke bli bitter.