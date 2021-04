BARNEBARN: Prins Harry (t.v.) og prins William på rugbykamp med prins Philip i 2015. Foto: Alastair Grant / AP

Prins William: − Vil savne bestefar

Prins William (38) hyller sin «ekstraordinære» bestefar i en pressemelding sendt ut av det britiske kongehuset.

– Jeg vil savne bestefar, men jeg vet at han hadde villet at vi skulle fortsette å jobbe, sier han i uttalelsen.

Selv lover William å gjøre alt han kan for å støtte bestemoren, dronning Elizabeth, i årene som kommer.

– Bestefars hundre år lange liv var preget av tjeneste – for landet, for samveldet, for sin kone dronningen og for familien vår, skriver William.

– Jeg vil aldri ta for gitt de spesielle minnene barna mine har med oldefar, fortsetter prinsen og mimrer over lykkelige stunder.

William presiserer videre at han er takknemlig over at kona, hertuginne Kate (39), fikk så mange år til å bli kjent med prins Philip, og for all vennlighet han viste henne. Bestefar Philip berømmes også av barnebarnet for sin «underfundige form for humor».

Prins Harry har kommet

Prins Harry (36) skal ha ankommet moderlandet søndag kveld. Han landet angivelig på Heathrow i privatfly. Kona, hertuginne Meghan (39), er langt ute i graviditeten, og skal ha fått råd fra legen om å holde seg i USA. Hun er derfor ikke med.

Prins Harry må oppholde seg i karantene i fem dager.

Mandag kom også Harry med en uttalelse, der han skriver at prins Philip «har vært en klippe» for dronning Elizabeth. Han sier også at han, Meghan og deres sønn Archie (snart to) for alltid vil ha et spesielt sted for Philip i sine hjerter.

Det har vært anstrengte forhold internt i den britiske kongefamilien etter det oppsiktsvekkende intervjuet Oprah Winfrey gjorde med Harry og Meghan i mars. Det er første gang Harry møter sine slektninger etter at TV-intervjuet ble kringkastet verden rundt.

Begraves søndag

Buckingham Palace annonserte lørdag at begravelsen til prins Phillip, som døde fredag, vil finne sted i St. Georges Chapel ved Windsor klokken 16.00 lørdag 17. april. Deler av begavelsen vil sendes på TV.

Lørdag uttalte Prins Charles, den britiske tronarvingen, seg offentlig for første gang etter farens død.

– Min far brukte de siste 70 årene på å gi en bemerkelsesverdig tjeneste for landet, dronningen, familien min og samveldet, sa en preget prins Charles.

Prins Philip ble 99 år. Onsdag i neste uke runder dronning Elizabeth 95 år.