OPPVEKSTEN: Isabel Raad har vært åpen om den vanskelig oppveksten på Randaberg. Nå går hun til søksmål mot kommunen. Foto: Frode Hansen

Influencer Isabel Raad saksøker Randaberg kommune

Stavanger tingrett bekrefter at de har mottatt stevning fra Isabel Raad.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg kan bekrefte at Isabel Raad har gått til søksmål mot Randaberg kommune, sier kommunens advokat i saken, Carl Aasland Jerstad.

Stavanger tingrett bekrefter også overfor VG at de mottatt stevning fra influencer Isabel Raad (26). Det sier Eli Myklatun i Stavanger tingrett.

En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak.

Hverken kommunens advokat eller tingretten ønsker å utdype hva søksmålet dreier seg om.

Raad har tidligere vært åpen om sin frustrasjon rundt hjemkommunenes håndtering av hennes oppvekst, blant annet i hennes egen TV 2-serie «Isabel» i episode åtte, når hun igjen besøker Randaberg. Det har også vært et tema i hennes bok «Shirog - jenta jeg en gang var» som kom ut i 2018.

Torsdag la Raad ut flere innlegg på Instastory. På et av bildene sto blant annet:

«Jeg og søsteren min har valgt å ta en sak videre, og kanskje blir det rettssak dette året. Ta opp kampen for lille Shirog (Isabel Raads tidligere fornavn, journ.anm.) har alltid vært viktig for meg, men også noe av det skumleste jeg kan tenke meg. Det er skummelt å begynne å grave i vanvittig dype sår og minner som jeg i alle år har jobbet så hardt for å fortrenge.»

Isabel Raad er informert om denne artikkelen, men har ikke svart på VGs henvendelser. Hennes manager Caroline Kvamme sier Raad ikke har noe mer å tilføye utover det hun skriver og sier selv i egne kanaler.

Nå skriver Raad selv på Instagram at hun har valgt å gå videre med en sak, og at det muligens blir rettssak.

VG har også vært i kontakt med Raads advokat Alexander Nyheim Jenssen, som ikke har noen kommentar.

Isabel Raad er en av Norges mest profilerte influencere. Hun ble først kjent etter at hun var deltager i «Paradise Hotel» i 2018. Etter det har hun også vært å se på skjermen, sist i årets sesong av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Hun har nesten 270.000 følgere på Instagram.