ÅPNINGSSEREMONI: Hertuginne Meghan og prins Harry på åpningen av Invictus Games i Haag lørdag kveld

Meghan og Harry kysset på scenen

Prins Harry (37) og hertuginne Meghan (40) filmes for Netflix når de kaster glans over Invictus Games i Nederland i påsken.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Det er første gang på to år at prinsen og hertuginnen besøker Europa sammen. På vei til arrangementet i Nederland tok de to en snarvisitt innom Storbritannia, hvor de avla dronning Elizabeth (95) og prins Charles (73) et besøk.

Men det er Haag i Nederland som er hovedmål for at Meghan og Harry tar en påsketur ut av USA, mens de to barna deres er igjen hjemme.

Etter en travel dag ute i felt, var det lørdag kveld duket for offisiell åpning av idrettslekene. Prins Harry og Meghan inntok podiet og kysset hverandre foran forsamlingen.

KJÆRLIG: Hertuginne Meghan og prins Harry holdt begge taler.

Invictus Games er et internasjonalt idrettsarrangement, lansert av nettopp prins Harry i 2014, der sårede soldater og krigsveteraner konkurrerer i ulike idretter. Selv om Harry har løsrevet seg fra kongelige plikter etter at han og Meghan flyttet til USA, er Invictus Games et hjertebarn han har behold.

Bedyret sin kjærlighet

Det var Meghan som hadde æren av å introdusere Harry som taler.

– Han har brukt mange sene kvelder og tidlige morgener med å planlegge dette arrangementet for hver og en av dere. Jeg kunne ikke elsket og respektert ham mer, og jeg vet at dere føler det samme, for han er i likhet med dere en veteran, sa hertuginnen og viste til ektemannens tjenestegjøring i Afghanistan og annen militær sammenheng.

NEDERLAND: Hertuginne Meghan og prins Harry var spente tilskuere under Invictus Games i Haag lørdag. Bak skimter man TV-fotografene.

Netflix har sikret seg rettighetene til dokumentaren «Heart of Invictus». Prosjektet er bare ett av mange som er inkludert i en gigantavtale prinseparet inngikk med strømmekanalen for snart to år siden.

Ifølge The Guardian er kontrakten verdt nær 900 millioner kroner. Avisen og en rekke andre britiske medier følger Nederland-besøket tett, og det rapporteres at Meghan og Harry fotfølges av TV-kameraer. Seerne skal få innblikk i både det som skjer «on record» og livet i kulissene under oppholdet.

Daily Mail skriver at Meghan og Harry blir foreviget for nærmest hvert skritt de tar i Nederland. På programmet står også såkalte «Meet & Greet»-seanser.

TETT PÅ: Hertuginne Meghan og prins Harry møter fans.

Det er prinseparets egne, nylanserte produksjonsselskap, Archewell Productions, som produserer dokumentaren. Avtalen med Netflix strekker seg over flere år.

Årets Invictus Games er ekstra stas, siden det ukelange arrangementet er utsatt to år på rad på grunn av pandemien.

Påskeaften stilte hertuginnen uformelt kledd i jeans og med håret i hestehale. Prins Harry var også sporty antrukket.

BARNE-BILLØP: Meghan og Harry på kjøretur med hver sin sjåfør

Det er en skikkelig sjarmoffensiv de er på. Amerikanske medier, deriblant People, vier også spalteplass til den kongelige utflukten.

På programmet lørdag sto også en billøp for barn, der både prinsen og hertuginnen kastet seg inn i de minimale kjøretøyene med hver sin unge sjåfør.

Da Harry og Meghan inngikk avtalen med Netflix i 2020, uttalte de at de spesielt så for seg å jobbe rettet mot barn.

«Livene våre, både hver for oss og sammen som par, har gjort at vi forstår menneskets kraft, tapperhet, motstandskraft og behov for tilhørighet. Gjennom vårt arbeid med ulike samfunn og miljøer, ønsker vi å rette søkelyset på mennesker og hjertesaker verden over. Fokuset vil være på å informere, men også gi håp», lød det i kunngjøringen.

MUNTERT: Meghan og Harry i Haag lørdag.