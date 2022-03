KUNST: Andy Warhols «Shot Sage Blue Marilyn» på utstilling i auksjonshuset Christie i New York.

Tror dette Marilyn-bildet vil gå for over 1,7 milliarder kroner

Andy Warhols berømte maleri av Marilyn Monroe spås å slå alle rekorder for dette tusenåret.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Bloomberg, Reuters, New York Times og andre store medier omtaler den forestående auksjonen. I mai går nemlig Andy Warhols «Shot Sage Blue Marilyn» under hammeren hos auksjonshuset Christies i New York.

Om kjøpesummen kommer opp i det ekspertene antar, altså rundt 200 millioner dollar – over 1,7 milliarder norske kroner, blir maleriet det dyreste som er auksjonert bort så langt på 2000-tallet.

– Dette er et av de mest ikoniske maleriene i vår tid, sier Alex Rotter, styreformann i ved Christies, til Bloomberg.

– Bildet representerer mer enn Warhol, sier Rotter og legger til at portrettmaleriet er blant de mest berømte og mest gjenkjennelige portrettene.

– Ikke bare i vår tid, men i hele kunsthistorien.

Maleriet eies enn så lenge av Thomas og Doris Ammann Fond i Sveits. Inntektene av salget er øremerket veldedig formål, nemlig helse og utdanning for barn.

Bildet ble mandag stilt ut i auksjonshusets egne lokaler i New York.

Rotter sier at salget ikke er garantert. Det vil si at om summen ikke kommer opp i det som forventes, kan det forbli usolgt.

Andy Warhol var både maler, grafiker og filmskaper. Bildet av Marilyn ble malt i 1964 – to år etter at filmikonet døde. Warhol malte en serie portretter av Monroe i ulike farger og størrelser.

Den amerikanske pop-art-legenden, som levde fra 1928 til 1987, betraktes som en av 1900-tallets mest betydningsfulle kunstnere. Han har også malt dronning Sonja – i 1982, mens hun var kronprinsesse.