SQUID GAME: Youtuberen gjenskapte leker fra den populære Netflix-serien i videoen som gikk viralt.

Mistet YouTube-rekord

MrBeast har det siste halvåret stått bak videoen som ble mest sett på 24 timer på YouTube. Nå har en annen video tatt over.

Av Randi Midtskog

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er klippet av Will Smith som slår Chris Rock på Oscar-utdelingen som har tatt over YouTube-rekorden. Avisen The Guardian står bak klippet som fikk over 48 millioner visninger på 16 timer.

Den forrige rekorden, fra Jimmy «MrBeast» Donaldson, var på 42 millioner visninger på én dag.

Youtuberen skal ha brukt over 30 millioner kroner på videoen hvor han gjenskaper konkurransene fra «Squid Game». Videoen tok helt av, og MrBeast ble både beskyldt for plagiat og hyllet.

– Videoen var galskap, skrev YouTube-stjerne og rapper KSI på Twitter, og kalte den en stor seier for kollegaen.

Nå er det derimot videoen over med Will Smith som har viralrekorden på YouTube, skriver nettstedet Dexerto. Etter at Oscar-vert Chris Rock spøkte om Smiths kone Jada Pinkett Smith, gikk skuespilleren gikk opp på scenen og klappet til komikeren.

Natt til tirsdag la skuespilleren ut et Instagram-innlegg hvor han unnskylder egen oppførsel under prisutdelingen. Han kaller det både «uakseptabelt og utilgivelig».

– Enhver form for vold er giftig og destruktiv, skriver Smith i et Instagram-innlegg natt til tirsdag norsk tid.