Mayoo Indiran får erstatning fra staten etter henlagt narkosak

Staten mener TV-personlighet Mayoo Indiran (31) har krav på i underkant av 140.000 kroner i oppreisning og erstatning etter at politiet siktet ham for grov narkotikaovertredelse, men senere henla saken.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er på den ene siden lettet, men samtidig er jeg også skuffet, sier Indiran til VG om erstatningen han er tilkjent.

For tiden er han aktuell som deltaker i «Kompani Lauritzen» på TV2.

Det var rett før jul 2016 at politiet pågrep den tidligere «Paradise Hotel»-deltageren etter å ha siktet ham for narkotikaovertredelsen. Han ble sittende i varetekt i halvannen måned før han slapp ut.

Siktelsen hadde han mot seg i tre år og åtte måneder, frem til politiet henla saken mot ham på bevisets stilling i 2020.

Nå har Statens sivilrettsforvaltning vedtatt at 31-åringen har krav på 139.705 kroner etter politiets straffeforfølgning. Summen består av to deler:

77.505 kroner for tapt lønn mens han satt i varetekt.

62.200 kroner i oppreisning for tiden han satt i varetekt og tiden han var siktet.

I et stort intervju med VG, som ble gjort uavhengig av erstatningssaken, forteller Indiran om hvordan varetektsfengslingen gikk inn på psyken hans.

BRÅBREMS: Karrieren til Indiran som TV-personlighet stoppet opp da han ble siktet for grov narkotikaovertredelse i 2016.

Prøvd å sammenligne med andre kjendiser

Grunnen til at Indiran har blandede følelser, er at han mener Statens sivilrettsforvaltning ikke har gitt ham nok i erstatning.

Siden narkotikasiktelsen gjorde at Indiran ikke fikk jobber i underholdningsbransjen, krevde han og advokaten tre millioner i tapte inntekter.

Sivilrettsforvaltningen konkluderer med at TV-personligheten ikke har lagt frem nok dokumentasjon på at det er sannsynlig at han ville hatt så store inntekter fra TV-bransjen.

– Jeg har jo ikke noen kontrakter å legge frem nettopp fordi jeg ikke har fått jobber på grunn av siktelsen jeg hadde på meg. Men vi har prøvd å sammenligne med hva andre kjendiser tjener for å begrunne kravet mitt, sier Indiran.

Det at han nå får jobber i underholdningsbransjen igjen, understreker kravet hans, mener han.

DUO: Mayo Indiran (t.h.) og Abubakar Hussain sammen for å promotere TV2-programmet Sofa.

Vurderer rettssak

Indiran sier til VG at han vil vurdere å gå til sak for å få en større erstatningssum.

– Jeg må se litt på det økonomiske, for det koster å ta en sak til retten. Men nå som det går bedre har jeg bedre beviser for at jeg burde fått mer i erstatning, så jeg har tro på at jeg kan vinne frem.

Advokaten hans, Inam Ali, sier til VG at saken til Indiran reiser prinsipielle spørsmål som trenger avklaring.

– Blant annet vurdering av tapt fremtidig inntekt for personer i underholdningsbransjen, som for eksempel reality-kjendiser, skuespillere og artister. Mayoo har i perioden han har vært siktet lidt betydelig inntektstap og vi er helt uenige i at denne delen av kravet ble avslått, sier Ali til VG.

KLIENT OG ADVOKAT: Mayoo Indiran (t.v.) sammen med sin advokat Inam Ali.

– Det går fremover nå

I sitt krav skrev også Indiran og advokaten hans at de tre årene og åtte månedene reality-profilen måtte vente før saken mot ham ble henlagt, var så lenge at det var et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det er ikke Statens sivilrettsforvaltning enig i, og begrunner det blant annet med at det var flere siktede i saken 31-åringen ble siktet i.

– Det er vi uenige i, saken til Mayoo ble sammen med få andre skilt ut, denne saken kunne og burde ha vært avgjort mye tidligere. Ingen skal måtte vente i nesten 4 år på endelig avgjørelse i sin straffesak., sier advokat Ali.

Samtidig understreker Indiran selv at han nå er glad for at staten har svart og gitt ham noe erstatning, etter at han har ventet på svar på erstatningskravet i åtte måneder.

– Det går fremover nå, og det er jeg glad for. Jeg håper at jeg kan begynne å leve som normalt igjen uten å bekymre meg for så mye. Det er veldig belastende å gå rundt og tenke på politi, advokater, retten og lovverk. Jeg vil bare bli ferdig med alt dette og gå videre med livet generelt.

