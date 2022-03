Tidligere «X Factor»-stjerne gravid

Den kjente sangeren Leona Lewis avslører at hun er gravid med sitt første barn.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Popstjernen har lagt ut et bilde på Instagram hvor hun viser fram den voksende magen.

– Kan ikke vente med å møte deg Summer, skriver Lewis under bildet på Instagram.

36-åringen giftet seg med den tyske danseren Dennis Jauch i 2019. De to har vært sammen siden 2010 og venter nå sitt første barn sammen.

– Vi er så klar for dette! Dennis er det snilleste og mest omsorgsfulle mennesket jeg noensinne har møtt. Han har vært min klippe i oppturer og nedturer, sa sangeren til Hello! etter bryllupet.

Leona Lewis ble kjent for verdenen da hun var med i «X Factor» i 2006 og gikk av med seieren. I ettertid har hun blitt kjent for sanger som «Bleeding Love», «Better In Time», «Run» og «Footprints In The Sand».

Lewis skrev i 2008 historie ved å bli den første britiske soloartisten noensinne som føk rett til topps på album-lista i USA med en debutplate («Spirit»).