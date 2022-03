INSTAGRAM: Flere reagerer på at Jon Olsson og Janni Olsson Delér tagger @visitsaudi i innlegg på Instagram, og mistenker at reisen er sponset.

To av Sveriges største influencere kritiseres for Saudi-Arabia-reise

For sine to millioner følgere deler Janni Olsson Delér og Jon Olsson glansbilder fra ferie i Saudi-Arabia. Det får både følgere og Amnesty Norge til å reagere.

Av Nora Viskjer

Janni Olsson Delér (31) og Jon Olsson (39) er to av Sveriges største influencere, og har to barn sammen.

Nå hagler kritikken mot det kjente, svenske paret etter at de har postet bilder av barna i trygge omgivelser, fine bygninger og Formel 1-løp i Saudi-Arabia.

I et Instagram-innlegg oppsummerer Delér sine tanker av valget ved å henvise til Madeleine Schneider-Weiffenbach, som skriver at fremming av «turisme i et land vil føre til endring på alle fronter».

Mannen hennes, Jon Olsson, kommenterer følgende under samme innlegg:

«Vi kan enten bidra til å fremme turisme, eller holde oss hjemme og ikke hjelpe den prosessen på vei. Jeg skulle bare ønske at flere faktisk ville se den vinkelen og at ingenting blir perfekt over natten, men at endringen må begynne et sted.»

Paret har tagget flere av bildene fra reisen med «visitsaudi» som er en offisiell turistkonto for Saudi-Arabia. VG kjenner ikke til om reisen er sponset.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Janni Olsson Delér sin pressekontakt uten å lykkes. VG har heller ikke lykkes å komme i kontakt med Jon Olsson.

«Uansvarlig»

I kommentarfeltene kritiseres parets forsøk på å male et glansbilde av landet, hvor det blant annet er livsfarlig å kritisere myndighetene, forbudt å være homofili og der kvinner har langt færre rettigheter enn menn.

Her er noen av kommentarene:

«Denne turen er så uansvarlig på så mange vis.»

«Hvor uheldig at du støtter et diktatorisk regime som Saudi-Arabia med mange menneskerettighetsbrudd.»

«Du fremmer et land der kvinner ikke har noen rettigheter og hvor slaveriet til svarte fortsatt eksisterer! Der menneskerettighetene ikke eksisterer. Nå har du og Jon vist deres sanne jeg (...) Du mangler moral og respekt for menneskerettighetene.»

Delér skriver også i innlegget at hun har sett kommentarene, men skriver at hun snakket med venner som både er født og som bor i Saudi-Arabia før de bestemte seg for å dra.

Amnesty Norge har også kastet seg på debatten og kritiserer paret for å glorifisere Saudi-Arabia.

Tirsdag publiserte de et Instagram-innlegg hvor de uttrykte at både de gode og dårlige sidene bør komme frem for å kunne gi et realistisk bilde av landet.

– Vi kan ikke bestemme hvor folk skal dra eller hva de vil publisere i SoMe, som influencere. Men vi mener at de må være klar over situasjonen i landet de reklamerer for, skriver generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty Norge i en e-post til VG.

Han skriver at saudiarabiske myndigheter står bak mange grove menneskerettighetsbrudd og krigsforbrytelser.

– De ønsker å overskygge dette blodige rullebladet ved å fremstille seg som et nydelig ferieland, et land der idrettsstjerner kommer for å konkurrere og et sted man kan investere. Bevist eller ubevisst er influencere med på denne strategien dersom de ukritisk poster sine positive opplevelser fra landet.

Under et av Janni Olsson Delér sine innlegg på Instagram, har Amnesty Norge kommentert følgende:

«Vet dere at Saudi-Arabia allerede har henrettet minst 106 personer så langt i år? Dette er høyeste tallet på 20 år. Og det er bare mars»

De legger til:

«Saudi-Arabia er også kjent for å bruke mye penger på å promotere landet sitt, mens de prøver å skjule det faktum at de forfølger, torturerer og halshugger mennesker. Og kvinners rettigheter – vet de i det hele tatt hva det er? Ikke la dere lure.»

Kommentaren har fått over 800 likes.

KRITIKK: Amnesty Norge retter kritikk mot det svenske paret som kun deler de gode sidene ved Saudi-Arabia.

– Hva gjør Saudi-Arabia så spesiell? Hva med alle de andre landene? Har vi lett for å kritisere land som har en større kulturell distanse fra oss, enn mer vestlige land som Polen og USA?

– Saudi-Arabia er ett land der vi er kritiske til denne typen aktiviteter, men det finnes mange andre også. Vi har påpekt ulike typer omdømmevasking i Kina og Russland, for å nevne noen. Det handler ikke om et lands geografiske plassering, kulturelle eller religiøse utgangspunkt. Det handler om sterkt autoritære stater som er ansvarlige for grove og systematiske menneskerettighetsbrudd og som kveler enhver intern kritikk, skriver Egenæs.

– Samtidig som de bevisst og strategisk benytter seg av idrettsarrangementer, kjendiser og næringslivstopper til å «vaske» bort «flekkene» fengslinger tortur og drap setter på deres omdømme.

Sponset reise til Dubai

Det er ikke mange år siden at norske influencere og bloggere opplevde massiv kritikk etter at flyselskapet Norwegian sponset med flyreise til Dubai for å promotere reisemålet.

Da delte influencerne bilder av seg selv på strender, shopping og restauranter, uten å dele hva som foregikk bak fasaden.

– At norske influencere bruker tiden, ytringsfriheten og stemmen sin i det offentlige rom til å tilsynelatende ukritisk reklamere for Dubai, gir meg en litt vond smak i munnen, sa Egenæs i Amnesty Norge til VG den gang.

Generalsekretæren i Amnesty satt da spørsmålstegn ved hva som var grunnlaget og bakgrunnen for turen.