Elton John og Britney Spears slipper låt

De to superstjernene er fulle av lovord om hverandre etter samarbeidet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Sir Elton John og Britney Spears samarbeider for første gang i karrieren. Låten heter «Hold me closer» og gjenbruker elementer fra Johns «Tiny Dancer» og «Don’t go breaking my heart» ifølge AP News.

– Hun er virkelig et ikon, en av de største popstjernene gjennom tidene, og hun høres fantastisk ut på denne låten. Jeg er veldig glad i henne og glad for det vi har skapt sammen, sier Elton John i en uttalelse.

– Jeg er så takknemlig for at jeg fikk muligheten til å jobbe med deg og ditt fantastiske sinn, sier Spears.

Låten er produsert av Andrew Watt, som tidligere har jobbet med Ed Sheeran, Eddie Vedder og Ozzy Osbourne.

I et intervju med The Guardian sier Elton John at rehabilitering er fantastisk ting for enhver:

– Og jeg krysser fingrene for at dette vil gjenoppbygge selvtilliten hennes til å gå inn i studio, lage flere låter og innse at hun er veldig bra, sier han.

Spears har ikke sluppet ny musikk på seks år. I november i fjor ble Spears’ nesten 14 år lange vergemål avsluttet.

Hennes far styrte hennes personlige økonomi og forretningsmessige forhold. Vergemålet ble opprettet da popstjernen begynte å vise tegn til psykisk sykdom.

– Okie, dokie ... Min første låt på seks år, skriver Spears på Twitter.

– Det er ganske kult at jeg synger med en av de mest klassiske mennene i vår tid. Jeg er litt overveldet, dette er stort for meg, fortsetter hun.

– Jeg vil være uredd, slik jeg var da jeg var yngre og ikke så redd og engstelig., skriver Spears.