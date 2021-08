NYFØDT: Therese Charlotte Margrethe Nielsen forteller om gladnyheten på Instagram onsdag kveld. For to dager siden fødte hun en liten jente.

«TCMN» har blitt mamma: − Uvirkelig

Den tidligere bloggeren Therese Nielsen (26) deler på Instagram at hun har født en liten jente. – Det har kanskje ikke gått helt opp for meg, sier hun til VG.

Av Hege Bellika Hansen

Publisert: Nå nettopp

Therese Charlotte Margrethe Nielsen blogget i mange år under navnet «TCMN», og i februar avslørte hun at hun var gravid.

Onsdag avslørte hun på Instagram at hun hadde blitt mor for to dager siden.

Nielsen forteller til VG at det ikke helt har gått opp for henne at hun har blitt mor for første gang.

– Akkurat nå oppleves det litt uvirkelig og spesielt å sitte med et spedbarn i fanget, og det har kanskje ikke helt gått opp for meg enda at jeg er mamma, skriver hun til VG i en melding.

Nielsen forteller at det har gått bra med henne under graviditeten, men at det føles skummelt å plutselig få ansvar for et lite barn nå som hun har født.

– Men jeg gleder meg til å bli bedre kjent med henne og til å se hvordan livet med vår lille familie blir, sier Nielsen.

Datteren Tomine Charlotte Tollånes kom til verden 16. august, veier 2606 gram og er 48 cm⁣ lang. Nielsen kaller henne «vår lille skatt» i Instagram-innlegget.

Planen hennes videre er å fortsette med påbegynte nettstudier, stelle det nykjøpte huset i stand for babyen og forhåpentligvis ta seg en ferie sammen med samboeren Magnus Tollånes (26) neste år.

MOR OG DATTER: Den tidligere bloggeren Therese Charlotte Margrethe Nielsen kan her sees sammen med sin nyfødte datter.

– Skummelt og spennende

Da VG pratet med Nielsen i Februar fortalte hun at det har vært mye følelser i sving etter at hun fikk vite at hun skulle bli mor.

– Det føles både skummelt og spennende på samme tid, sa hun til VG.

Nielsen og samboeren hadde på det punktet vært sammen i flere år, og hun holdt ikke skjul på at graviditeten ville forandre livene deres.

– Men det er klart at det blir nye utfordringer og en helt ny hverdag i forhold til hva man er vant med, sa Nielsen.